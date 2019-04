Pato perde pênalti, mas Sansone brilha e Villarreal derrota Real Sociedad

O Villarreal venceu o Real Sociedad em casa na quarta rodada do Campeonato Espanhol. A partida aconteceu neste domingo (18) no El Madrigal e terminou em 2 a 1. O submarino amarelo ocupa agora a oitava posição, empatado com o Sevilla e Atlético de Madrid nos pontos. Já o Real Sociedad está na 13ª posição.

O jogo começou com algumas chances do Real Sociedad, mas o goleiro Gerónimo Rulli cometeu um pênalti aos 15’ e o brasileiro Alexandre Pato perdeu a cobrança, parando na trave. No entanto, o Villarreal conseguiu correr atrás do prejuízo e, aos 22’, marcou seu primeiro gol com Nicola Sansone finalizando do meio da aréa.

Após apenas três minutos, Sansone fez seu segundo na partida, marcando com mais de 30 metros de distância do gol. Mesmo com dois gols de desvantagem, o Real Sociedad acreditou no seu potencial e zagueiro Yuri marcou com assistência de Willian José. O time de fora ainda tentou suas chances mas pararam no goleiro Sergio Asenjo.

Na segunda etapa do jogo o Villarreal tentou ampliar o placar mas encontrou o impedimento. Pato teve algumas chances de se redimir com a torcida mas não obteve sucesso e foi substituído aos 70’ por Denis Cheryshev. O Real teve boas oportunidades com Mikel Oyarzabal e Iñigo Martínez mas não encontrou o gol. A partida não foi boa para a equipe de San Sebastián, que teve seu jogador Zaldúa recebendo cartão vermelho aos 92’. Na próxima rodada, o submarino amarelo enfrenta o Real Madrid, já o Real Sociedad recebe o Las Palmas.