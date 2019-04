Real Sociedad vence Las Palmas em casa e se aproxima de vaga por Champions League

Nesta quarta (21), pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad venceu o Las Palmas por 4 a 1, em casa no estádio Anoeta. A equipe basca não teve dificuldades para vencer, dominou toda a partida e teve a vida facilitada com a expulsão de Boateng aos 21 do primeiro tempo.

Com a vitória o Real chegou a sete pontos, na oitava colocação até o momento. Já o Las Palmas apesar da derrota faz boa campanha, tem nove pontos e é o quinto colocado. As duas equipe voltam a campo no próximo sábado (24), a Real Sociedad enfrentará o Eibar fora de casa e o Las Palmas receberá o Real Madrid.

A Real Sociedad começou a partida com tudo, abrindo o placar logo no primeiro minuto. Vela acionou Carlos Martínez, que deixou para Willian José mandar paras redes. Os donos da casa quase marcaram de novo com o mesmo Willian José, desta vez o atacante brasileiro desperdiçou boa chance de cabeça.

Aos 21, as coisas ficaram ainda mais complicadas para o Las Palmas. Boateng meteu a mão na bola na área e evitou o segundo gol da Real. O juiz assinalou pênalti e ainda expulsou o ganês. Na cobrança Carlos Vela ampliou o placar. Com um homem a mais a equipe basca continuou pressionando, até sair o terceiro. Xabi Prieto cruzou e Zurutuza cabeceou sem chances para Javi Varas.

O inicio do segundo tempo foi como o primeiro, com a Real apertando o time adversário. Xavi Prieto quase fez o quarto, após falha da desfesa dos visitantes, a bola acabou desviando na defesa. Quem conseguiu aumentar a goleada foi Willian José, em outra penalidade, marcada em agarrão de David Simón em Oyarzabal. Willian José bateu no ângulo sem nenhuma chance para Varas defender.

Não demorou e o Las Palmas descontou o placar. Aos 11, Tana aproveitou erro defensivo e tocou em profundidade para Roque Mesa fazer cara a cara com Rulli. No restante, da partida a Real Sociedade diminuiu o ritmo, chegando até a ser ameaçado algumas vezes, Davi Simón e El Zhar assustaram o Rulii, mas não passou disso.