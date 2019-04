No reencontro com Guardiola, Messi marca três e Barcelona goleia Manchester City

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande jogo, um forte abraço.

Com direito a hat trick de Messi e golaço de Neymar, o Barcelona vence o Manchester City por 4 a 0 no Camp Nou e soma mais 3 pontos na UEFA Champions League.

45 min: Fim de jogo!

45 min: Sterling recebe cartão amarelo

43 min: GOOOOOOOOOL DO BARCELONA! Neymar recebe na área, limpa a zaga do City e bate para fazer um golaço no Camp Nou

41 min: DEFENDEEU! Neymar cobra mal e Caballero faz a defesa

40 min: PÊNALTI! Messi entra na área, dribla a zaga do City e sofre a penalidade

36 min: Rakitic cruza na área e Neymar de primeira bate para boa defesa de Caballero

33 min: No Barcelona entra André Gomes para saída de Iniesta

33 min: No City sai Gündogan e entra Kun Agüero

28 min: Mathieu acerta Sterling, recebe o segundo amarelo e está expulso de campo

25 min: Cartão amarelo para Mathieu

23 min: GOOOOOOOOOL DO BARCELONA! Gündogan erra, a bola fica com Suárez que serve Messi que não perdoa e completa seu hat-trick na partida

19 min: De Bruyne arrisca pela direita e Ter Stegen faz a defesa

15 min: GOOOOOOOOOL DO BARCELONA! Messi recebe de Iniesta e bate da entrada da área no canto de Caballero para ampliar o placar

12 min: Messi cobra a falta por cima do gol

11 min: Mais uma substituição no time inglês, agora sai Zabaleta lesionado e entra Clichy

11 min: No City sai Nolito para entrada do goleiro Willy Caballero

7 min: EXPULSO! Bravo sai jogando mal, a bola fica com Suárez que tenta por cobertura, o chileno da um tapa na bola fora da área e o juiz marca falta e expulsa o goleiro

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: UUUUH! Messi da grande passe para Suárez que chuta, e vê Bravo defender com os pés e colocar a bola pela linha de fundo

45 min: UUUH! Agora é David Silva que manda a bola para a área, Stones sobe e cabeceia com muito perigo

43 min: Nolito cobra escanteio na área e Gündogan perde grande chance de empatar o jogo

39 min: Fernandinho da entrada violenta em Neymar e recebe cartão amarelo

38 min: No Barcelona sai Pique e entra Mathieu

38 min: UUUUH! Gündogan dribla zaga toda do Barça, entra na área e bate para grande defesa de Ter Stegen

31 min: Cobrança de falta ensaiada do Barça, Neymar deixa para Messi que manda na área, e Rakitic livre cabeceia próximo do gol de Bravo

26 min: Cartão amarelo para David Silva

20 min: UUUUH! Messi da caneta em Gündogan, e toca para Neymar, que tenta achar Suárez na área, a zaga do City vacila denovo e o uruguaio recebe e finaliza na rede pelo lado de fora

16 min: GOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! Messi tenta o toque na área, a zaga do City se atrapalha, Fernandinho escorrega e a bola sobra novamente para Messi que limpa Bravo e abre o placar no Camp Nou.

9 min: No Barcelona sai Jordi Alba lesionado e entra Digne

5 min: David Silva levanta a bola na área mas a zaga do Barça afasta o perigo

0 min: Começa o jogo!

Já o Manchester City está confirmado com: Bravo, Zabaleta, Otamendi, Stones,Kolarov, Fernandinho, Gundogan,Silva, Sterling, Nolito, De Bruyne.

O Barcelona vem a campo com: Ter Stegen, Mascherano, Piqué, Umtiti, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Suárez, Neymar.

Vamos as escalações das equipes!

O técnico ainda revelou que tentou levar Neymar para o Bayern de Munique em 2013: “Há alguns anos (2013), eu tentei fechar com Neymar, mas disse ao pai do Neymar que se houvesse a possibilidade do Barça, que ele não pensasse e ficasse no Barcelona”.

Pep também falou sobre suas estratégias para chegar a vitória e a liderança do grupo. “Quero defender bem e atacar bem. Temos que ajustar muitas coisas. Os jogadores do Barcelona jogam há tempos juntos. Temos que ser nós mesmos e confirmar”, afirmou o espanhol.

Guardiola falou sobre a grande partida desta quarta-feira (19): “O jogo de amanhã é para ver como estamos. É a melhor equipe do mundo e necessitamos ganhar pontos. Sei o que eu quero amanhã. Jogamos contra o Barcelona, evidentemente o melhor jogador é o Messi e estou feliz que ele possa voltar a jogar. Sempre gosto de vê-lo jogar e fico feliz que ele esteja bem e possa jogar amanhã”.

Barcelona x Manchester City

Pep tem dois desfalques para o confronto: o lateral Sagna e o meia Fabian Delph. Porém contará com Kevin De Bruyne e Vincent Kompany, que retornaram no empate contra o Everton, no último sábado. O meia belga vem sendo um dos destaques do time inglês, enquanto o defensor é um dos líderes da equipe.

Os Citizens oscilaram diante do Celtic e cederam o empate ao time de Brendan Rodgers. Para não deixar o Barcelona abrir grande vantagem, precisa de vitória sobre os culés, no Camp Nou. Em caso de vitória inglesa, o time de Guardiola chega aos sete pontos e assume a liderança do grupo C.

O treinador ainda elogiou o Barcelona de Guardiola: “O Barcelona de Pep era espetacular, com números únicos, baseado em um estilo que buscava gerar superioridade e ter o controle da partida. Nós buscamos o mesmo. Nesse sentido a ideia é a mesma, e o objetivo é fazer com que nossos torcedores desfrutem”.

Luis também falou sobre a maneira como a partida deverá ocorrer. “Há jogos contra adversários na qual a posse não é tão importante. Será contra o Manchester City, mas isso não significa que quem tem mais posse de bola vai ganhar”, disse Luis Enrique.

O técnico culé, em sua entrevista pré-jogo, afirmou que Guardiola é o melhor técnico do mundo: “Prefiro falar dos amigos do que dos inimigos, e Pep é um bom amigo. Gosto dos treinadores ofensivos, e ele é o melhor da atualidade. Com certeza será um dos melhores da história”.

Para o embate, Luis Enrique só terá um desfalque, o goleiro holandês Jasper Cillessen, que está lesionado. O time titular todo está a disposição do espanhol e Lionel Messi, que retornou no último fim de semana, deve começar a partida como titular. Jordi Alba e Sergi Roberto, ausentes no jogo diante do La Coruña, retornam e estão a disposição.

O time de Luis Enrique tem seis pontos e procura a terceira vitória na competição, com o intuito de se aproximar da classificação para as oitavas de final da competição europeia. Caso vença a partida, o Barcelona vai a nove pontos e o City fica com apenas quatro.

Na Liga Espanhola, os comandados de Luis Enrique derrotaram o Deportivo La Coruña por 4 a 0, aparecem com 16 pontos e ocupam a quarta colocação, atrás de Atlético de Madrid, Real Madrid e Sevilla. Já o time de Guardiola empatou com o Everton em 1 a 1, tem 19 pontos e é o líder da Premier League.

As equipes já se enfrentaram em cinco oportunidades, e o Barcelona leva ampla vantagem, tendo ganhado quatro das cinco partidas. O último encontro entre os time ocorreu no início de 2015, em confronto válido pelas oitavas de final, no dia 18 de março, quando os culés derrotaram os Citizens por 1 a 0, no Camp Nou, e garantiram a classificação para as quartas de final daquela edição, na qual se sagrariam campeões.

O time espanhol aparece com seis pontos, após vitórias sobre Celtic e Borussia Mönchengladbach, enquanto os Citizens tem quatro pontos, depois de vitória sobre o mesmo Borussia e empate contra o Celtic.

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Barcelona e Manchester City, pela 3° rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!