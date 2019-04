Stuttgart vence Union Berlin em casa e se aproxima do acesso à Bundesliga

O Stuttgart recebeu o Union Berlin na Mercedes-Benz Arena pelo encerramento da 30ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, nesta segunda-feira (24). A equipe suábia, querendo se isolar na liderança e se aproximar do acesso, encarou um adversário que também briga pela vaga a elite da próxima temporada e vivia um grande momento na competição.

Em um confronto muito movimentado, os mandantes levaram a melhor e venceram por 3 a 1, com gols de Maxim, Terodde e Ginczcek. Para os visitantes, o gol foi marcado por Polter. O resultado manteve os suábios na liderança isolada com 60 pontos. Já os berlinenses continuam na quarta colocação com 54 pontos.

A próxima partida do Stuttgart será diante do Nuremberg no Stadion Nürnberg no próximo sábado (29). Enquanto que o Union Berlin recebe o Sandhausen no Stadion An den Alten Försterei na próxima sexta-feira (28).

Pressionando desde o começo da partida, a equipe da casa foi com tudo em busca do resultado positivo e aos 29 minutos abriram o marcador numa cobrança de falta magistral batido por Maxim. O romeno mandou colocado no canto do goleiro Mesenhöler que ainda tentou desviar, mas não conseguiu.

O segundo foi aos 33 minutos após Skrzybiski perder a bola no campo de ataque e, com isso, Ofori armou a jogada e serviu para Brekalo na ponta direita cruzar rasteiro para o artilheiro do campeonato Simon Terodde empurrar para as redes e marcar seu 20° gol na competição, se isolando na artilharia.

Na etapa final, a equipe da capital descontou aos 12 minutos na bola levantada por Trimmel na cabeça de Polter, o atacante ganhou a disputa com o zagueiro e mandou no canto esquerdo de Langerak, dando esperanças ao seu time no jogo.

Mas aos 23 minutos os suábios decretaram a vitória marcando mais um. No vacilo da defesa adversário ao sair jogando errado, Ginczcek foi oportunista e tabelou com Terodde, que devolveu para fechar a contar e colocar sua equipe na liderança isolada da segunda divisão alemã.