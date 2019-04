Ajax massacra Lyon em casa e fica a um pé de alcançar a final da Europa League

Nesta quarta (22), o Ajax venceu o Lyon por 4 a 1, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Uefa Europa League. O jogo foi disputado na Amsterdam Arena que terá o seu nome mudado para Johan Cruyff no fim do ano.

Os gols foram marcados duas vezes por Bertrand Traore, Kasper Dolberg e Younes marcaram os demais. Do lado do visitante, o único tento foi marcado por Valbuena. O Lyon jogou desfalcado, sem sua maior estrela, o atacante Lacazette,



Com esse resultado, o clube holandês coloca o pé na final da Europa League, que será disputada em Estocolmo, Suécia. Os holandeses não chegam à final europeia desde 1996, no elenco que havia Seerdorf e Van der Saar e que venceu a Champions League.

Entretanto, para isso acontecer, deverá confirmar a classificação no jogo de volta no Parc Olympique Lyonnais, na França.



Por outro lado, os franceses precisarão de um feito história, vencer os holandeses acima de quatro gols. Além de não sofrer um único tento dentro de casa para poder chegar na sua primeira final européia.

Ajax mostra seu arsenal e começa na frente

Jogando em casa, o Ajax começou com faltas duras pra cima do Lyon, os visitantes até os primeiros 15 minutos tentaram criar situações interessantes para os rivais, mas paravam pela falta de presença de um nove em campo.



Com isso, os holandeses começaram a aproveitar o erro rival e apostar na ofensividade. E aos 21 veio o primeiro gol de uma série que viria a seguir: Hakim Ziyech após um falta na marca do pênalti, fez Traoré, de 21 anos, ligeiramente desviar, enganando Anthony Lopes e deixando a bola no fundo das redes.

Após o gol sofrido, o Lyon diminuiu o ritmo na partida e passou a ser vítima dos ataques fatais dos donos da casa.

O Pentacampeão da Champions League, demorou um pouco mais de 11 minutos para marcar o segundo gol e novamente com ajuda de Traoré: Depois do goleiro do Lyon, Traore de domina cabeça e o tocou para o dinamarquês Dolberg, de apenas 19 anos marcar. O placar durou até o final da primeira etapa.

Lyon tenta reagir, mas Ajax liquida o placar

Após a volta do intervalo, o Ajax continuou com forte pressão, principalmente pelos pés de Dolberg no qual deu passe precioso para o alemão Younes mergulhar e ampliar a contagem.

Em menos de seis minutos, Valbuena descontou, depois de um ataque de Cornet, a defesa do Ajax empurra o perigo, mas este volta rapidamente. Pois, Tolisso se desvia para a direita na Jallet que o centro e Valbuena que estava atento ao lance, não desperdiçou.

Porém de nada adiantou pelo fato de encontrar um Traoré inspirado, o burquino recebeu passe de Ziyech, deixou Rafael na saudade e liquidou o placar.

Ainda deu tempo de Justin Kluivert entrar em campo e exibir seu talento por dez minutos, entretanto nada mudou e o glorioso time de Amsterdã deu mais um passo ao cobiçado objetivo de novamente se figurar um campeão europeu.