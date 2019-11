Eredivisie 2014/2015: dez perguntas a serem respondidas ao longo da temporada

Uma nova temporada da Eredivisie irá começar nessa semana, e para os fãs do futebol, isso é uma grande notícia. Uma das principais ligas da Europa nos reserva muitas emoções. O campeonato holandês é uma competição imprevisível, jogada com garra e gana, onde cada partida se torna uma grande batalha. E, nesta temporada, podemos ter coisas inéditas acontecendo.

A Eredivisie é uma fábrica do esporte, revelando vários jogadores para o futebol europeu, e novamente os times chegam com várias promessas para a próxima temporada. Depois da última temporada, alguns times tiveram o elenco desmontado e agora buscam repor as peças perdidas, outros tentam voltar ao topo do futebol holandês. Entre várias incógnitas para a próxima temporada, aguardamos muitas emoções ao longo da competição. Nas linhas a seguir você confere dez perguntas que o tempo e os times irão nos responder nos próximos meses.

Dordrecht: o saco de pancadas?

Depois de exatos vinte anos sem saber o que é disputar uma temporada da divisão principal, o Dordrecht retorna à Eredivisie. Um clube tradicional, nascido em 1883, porém bastante modesto. Os Schapenkoppen costumam mandar seus jogos no GN Bouw Stadion, estádio com capacidade para apenas 4.100 pessoas.



Na última vez que disputou a Eredivisie, o clube ficou na última colocação com apenas 20 pontos conquistados em 34 partidas jogadas. Depois de ter feito uma boa temporada na Eerste Divisie da temporada passada, sem sofrer dificuldades para se classificar nos playoffs para a primeira divisão, o time tem esperança de mudar a imagem deixada na última participação.



O singelo clube encontrará dificuldades deixar de lado o fardo de "saco de pancadas". Os Schapenkoppen são apontados como presa fácil para os outros clubes da Eredivisie. Caso não seja rebaixado na temporada, já pode ser considerado um grande feito para o clube, que vai lutar com todas as forças para que isso não aconteça.

Tradicional, o Excelsior volta pra ficar?

Depois de duas temporadas na Eerest Divisie, o Excelsior retorna à elite do futebol holandês. O time é conhecido por ser uma grande acadêmia da Holanda, tendo revelado jogadores como Michel Bastos, Kalou, van Persie e Drenthe. De volta à Eredivisie, o clube só pensa em se permanecer entre os melhores.



Tradicional na Holanda, nos últimos anos o clube tem demonstrado dificuldades em permanecer na elite. Desde 1990, os The Kralingers não conseguem se manter na principal divisão holandesa por mais de três temporadas, e disputaram a Eredivisie apenas cinco vezes nos últimos 24 anos.



Dos três qualificados para a Eredivisie nesta temporada, o Excelsior foi o time que teve a pior campanha no campeonato. A tradição em revelar bons jogadores pode não ser o suficiente para que o Excelsior se mantenha na primeira divisão.

O Groningen tem pernas pra mais uma temporada?

Após uma ótima temporada em 2013/2014, o Groningen se classificou para a Uefa Europa League através dos playoffs da Eredivisie. A temporada do foi muito boa, chegando à uma competição europeia, o que não acontecia há algum tempo.

O time contou com o grande talento de Richairo Živković para alcançar a glória de retornar para competições internacionais na temporada passada, mas a habilidade e boa fase renderam uma transferência para o Ajax. Outra peça importante da equipe era o goleiro Marco Bizot, de apenas 22 anos, que acabou sendo negociado com o Genk, da Bélgica. Para a próxima temporada o Green-White Army decidiu apostar em vários jogadores promissores, na tentativa de repor as peças perdidas.



O Groningen ainda conta com Filip Kostić, que com apenas 21 anos, o promissor jogador foi artilheiro do time na última temporada. Já com algumas mudanças para essa temporada, o time foi desclassificado na pré-eliminatória da Uefa Europa League pelo Aberdeen, sendo derrotado em casa pelo placar de 2 a 1.



Nos últimos anos, o Groningen tem mostrado bastante regularidade, permanecendo entre os oito melhores clubes da competição. Os alviverdes entram com a missão de superar a falta dos jogadores e dar continuidade ao bom trabalho realizado nos últimos anos.

Heerenveen, Vitesse e outros medianos seguem sua tomada?

Com boas campanhas na última temporada, estes times tiveram partes do elenco desmontadas. O Heerenveen fez uma ótima temporada, mas desperdiçou pontos contra times considerados presas fáceis. O Vitesse começou de maneira espetacular e após a parada para o inverno, o time caiu muito de produção, acabando a temporada na sexta colocação, e ainda sendo goleado nos play-offs para Europa League.

O Vitesse continua com a forte parceria com o Chelsea, que tem o costume de emprestar jovens promessas para o time holandês, para que elas desenvolvam o futebol e adquiram experiência. O time perdeu Lucas Piazon, que começou a temporada muito bem, mas acabou no banco de reservas. Os aurinegros têm potencial para surpreender, assim como na última temporada, mas precisam encontrar a regularidade.

O Heerenveen teve os principais destaques do clube vendidos, e o treinador Van Basten também deixou a equipe e migrou para o AZ Alkmaar. Alfreð Finnbogason, o maior artilheiro da história dos frísios, será o que deixará mais falta aos torcedores. Rajiv van la Parra, outro destaque do time, foi vendido ao Blackpool, da Inglaterra. Para suprir as ausências, o clube aposta em jovens promessas.



Os times tem tudo para permanecerem no meio da tabela, ou em uma posição ainda mais agradável. Mesmo com os problemas, continuam muito à frente de outros clubes da Eredivisie e podem novamente conseguir uma boa campanha nesta temporada.

Van Basten: um destaque da nova geração de treinadores?

Após sua história incontestável como jogador, Van Basten tenta conquistar seu espaço também como treinador. Após uma ótima temporada com o Heerenveen, o treinador foi contratado para o AZ Alkmaar, e tem uma grande chance na sua carreira aos 49 anos.



Com o Heerenveen, o treinador conseguiu a sexta colocação com os frísios e mostrava um grande futebol contra as melhores equipes do campeonato, mas muitas vezes perdia pontos fáceis de serem conquistados.



O treinador agora comandará o AZ Alkmaar, um tradicional clube holandês, que foi campeão da Eredivisie na temporada 2008/2009. Na última temporada, o time ficou com a modesta oitava colocação.

A boa Copa do Mundo da Holanda foi ruim para o Feyenoord?

A Holanda fez uma bela campanha na Copa do Mundo, e isso interferiu bastante o planejamento do vice-campeão Feyenoord. O clube holandês perdeu jogadores importantes nesta janela de transferências, e isso pode prejudicar o futuro do time. Porém, com o destaque na Copa, os jogadores tiveram uma grande valorização após o Mundial. Fred Rutten já assumiu o cargo de treinador da equipe, e vem fazendo contratações de grandes promessas do futebol.

O sistema defensivo da equipe foi totalmente quebrado: Stefan de Vrij, Martins Indi e Daryl Janmaat deixaram o clube

Outro destaque da equipe, o italiano Graziano Pellè, se transferiu para a Inglaterra. As vendas farão falta à equipe de Fred Rutten, porém o treinador agora conta com uma grande quantia de dinheiro para buscar as reposições. Com as quatro principais vendas, o clube ficou com cerca de 33 milhões de euros em seu cofre.

O avanço financeiro da equipe é incrível, mas pode gerar um regresso esportivo se não for bem gasto. Se as vendas vão fazer realmente bem para a equipe, ainda podemos tratar como uma incógnita. O que é certo é que será difícil encontrar peças de reposição à altura para o elenco.

Alguém será capaz de resgatar o PSV Eindhoven?

Segundo maior campeão da Eredivisie, o PSV Eindhoven vive uma má fase na sua história. Após ter conquistado o amplo domínio na Holanda durante 2004 até 2008, e indo bem em algumas edições da Champions League, agora tem dificuldades para voltar ao topo da Holanda. Phillip Cocu pode ser a pessoa certa para resgatar o time.



Cocu deixou o cargo de assistente para se tornar o comandante da equipe. O treinador teve dificuldades no início, montando um time bastante irregular. Depois, Cocu conseguiu organizar a equipe e encaixar boas vitórias. A arrancada permitiu que a equipe alcançasse uma vaga na Uefa Europa League.

Para a próxima temporada, o PSV Eindhoven tem grandes possibilidades de conquistar o título. O time vem com um forte trio ofensivo, formado por Depay, Locadia e Luuk de Jong. Muito promissor, o time está cercado de expectativas, e a temporada pode guardar surpresas para os torcedores.

Artilheiro com o passaporte em mãos?

Nas últimas temporadas, quem acaba como artilheiro da Eredivisie se muda de país. Foi assim com Suárez, Bas Dost, Bony e agora com Finnbogason. Nesta temporada, novos nomes surgem no cenário holandês, alguns ainda bastante jovens e com um potencial enorme, podendo brilhar em qualquer liga da Europa.

Aron Jóhannsson é um forte para conquistar a artilharia na próxima temporada. Na última temporada, o jogador do AZ Alkmaar 26 gols, sendo 17 deles pela Eredivisie. Com apenas 23 anos, o estadunidense mostra um grande potencial e um faro de gols apurado, sendo um dos destaques do campeonato holandês.



Luuk de Jong retorna à Eredivisie e promete estar entre os melhores. Pelo Twente, De Jong se destacou ao marcar 25 gols na temporada 2011/2012. Com muitos holofotes em volta do garoto, foi vendido ao Borussia M’gladbach e passou uma temporada no Newcastle por empréstimo. O jogador não conseguiu repetir o brilho intenso nas outras ligas e acabou sendo vendido ao PSV Eindhoven, onde já marcou na sua estreia pelo clube.

Luc Castaignos é outro forte nome que disputa a artilharia. O atacante do Twente, de apenas 21 anos, tem mostrado uma evolução constante e pode ser um dos principais jogadores da próxima temporada da Eredivise.

Richairo Živković desponta como uma das principais promessas da Europa. Com apenas 17 anos de idade, o jogador se destacou pelo Groningen e foi contratado pelo Ajax após marcar 11 gols na última temporada. A transferência para o maior vencedor da história do campeonato pode ser a chance de o garoto brilhar ainda mais e estourar definitivamente.

De Boer e o Ajax se armam com mais um arsenal de bons garotos?

O Ajax se prepara para um futuro glorioso, e vem contratando uma safra de jovens atletas. Os amsterdammers já contam com jovens como Davy Klaassen e Ricardo van Rhijn, e nesta janela de transferências trouxeram ainda mais garotos: Viergever, 24 anos. Zivkovic, de17 anos; Muric, de 18 anos e Milik, de 20 anos de idade. A ideia é manter a base para os próximos anos, com contratações pontuais e com baixo preço de mercado.

Frank de Boer vai traçando um belo futuro com o Ajax, e está tentando utilizar as melhores peças possíveis para fazer com que o time volte a disputar títulos de âmbito europeu. . O projeto do time poderá trazer um grande triunfo ao gigante de Amsterdã.

Ajax de novo?

O Ajax está perto de fazer algo inédito na história do futebol holandês: ser pentacampeão da Eredivisie. Na última temporada, os amsterdammers conquistaram pela primeira vez na história do clube o tetracampeonato, e agora vão em busca de buscar o novo feito na história do futebol holandês.

O clube tem totais condições para conquista o penta, vindo com uma base bastante forte dos últimos anos, e com um treinador qualificado no comando. Predominante no futebol holandês, os amsterdammers têm a grande chance de bater mais um recordo histórico.