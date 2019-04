Gabigol se desculpa por ter abandonado banco de reservas: "Atitude inadequada"

Após deixar o banco de reservas antes do fim da partida entre Lazio e Internazionale, o atacante Gabigol usou nesta segunda-feira (22) seu perfil no Facebook para se desculpar pelo ocorrido no estádio Olímpico de Roma. Ao ver que terminaria mais um jogo sem entrar em campo, o brasileiro pegou suas coisas depois do aquecimento, foi para o vestiário e deixou os membros da comissão técnica espantados.

"Interistas e colegas de trabalho, ontem durante o jogo Lazio x Inter, repentinamente tive uma atitude impensada e inadequada ao sair do campo antes de terminar o jogo. Depois de passar o calor do jogo, com calma e com o apoio da minha família vi que tal coisa contraria o espírito esportivo e os meus valores profissionais", escreve o atleta.

"Reconheço meu erro e gostaria de registrar as minhas sinceras desculpas a todos os torcedores nerazzurri que sempre me apoiaram e aos colegas de trabalho", acrescentou Gabigol.

Após o término do duelo, o técnico interino da Inter, Stefano Vecchi, repreendeu a atitude do brasileiro e chegou a dizer que "esse elenco não pode ter esse tipo de jogador que se acha".

Contratado por € 29,5 milhões junto ao Santos em agosto de 2016, Gabigol pouco atuou na atual temporada. O camisa 96 disputou dez jogos, marcou apenas um gol e tomou três cartões amarelos.