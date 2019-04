Time feminino do Atlético de Madrid anuncia renovações para próxima temporada

Após a conquista da Liga Iberdrola — o Campeonato Espanhol Feminino — pela primeira vez na história, o time feminino do Atlético de Madri se prepara para a próxima temporada. Em 2017/18 as meninas do Atleti vão competir, além da Liga, a UEFA Women's Champions League, maior competição européia de futebol.

No site do clube, foi anunciado as jogadoras que renovaram e as que saíram da equipe neste final de temporada. O técnico Ángel Villacampa, que chegou no time em janeiro de 2016, segue no comando do Atleti. Além disso, a capitã do time Amanda Sampedro renovou por mais uma temporada e tem contrato até 2018. Os destaques da temporada também vão continuar no time, como a atacante Sonia Bermúdez, que veio do Barcelona em 2016 e ficará até 2019. Esther González e a goleira María Isabel também renovaram por mais duas temporadas.

Já Andreea Paraluta e a catalã Marta Corredera ainda não atualizaram os contratos com o Atleti. A atacante que estava emprestada ao Rayo Vallecano, Ainoa Campo, regressa ao clube na próxima temporada. Lola Gallardo, Carmen Menayo, Andrea Pereira, Kenti Robles, Marta Cazalla, Rocío Gálvez, Ángela Sosa, María Bores, Alexandra Lopez, Silvia Meseguer, María León, Laura Fernández e Andrea Falcón seguem no clube também.

No entanto, as goleiras Priscila Borja e Genoveva Añonman, a zaguerira Bea Beltrán, e a meia Pilar García não vão continuar no time de Madrid. O time tem atualmente 9 jogadoras que foram convocadas para suas respectivas seleções: Lola Gallardo, Andrea Pereira, Alexandra López, María León, Silvia Meseguer, Amanda Sampedro, Marta Corredera e Esther González na Espanha e Kenti Robles no México.