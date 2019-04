Por empréstimo, Lille contrata jovem Ezequiel Ponce, da Roma

O mercado de transferências do Lille segue mais agitado do que nunca. Após o anúncio de mais de dez reforços, entre eles os brasileiros Luiz Araújo e Thiago Mendes, ambos ex-São Paulo, a equipe de Marcelo Bielsa anunciou, nesta segunda-feira (10), a contratação do atacante argentino Ezequiel Ponce, da Roma, em um empréstimo com opção de compra.

O vice-presidente do Lille, Marc Ingla, elogiou a capacidade de Ponce de, apesar de ser um centroavante, conseguir trabalhar bem com a bola fora da área. "É um atacante tradicional, um verdadeiro número 9, que é capaz de jogar fora da área. Acreditamos que ele terá um bom desenvolvimento com a gente", declarou, ao site oficial do clube.

O atacante, por sua vez, não escondeu a felicidade ao ser apresentado em seu novo lar. "Estou muito feliz de me juntar ao Lille. Venho com uma grande ambição e pretendo dar o meu melhor. Espero marcar gols e ajudar a equipe", disse, emendando com elogios a Marcelo Bielsa, seu treinador na época de Newell's Old Boys.

"Também estou muito empolgado com a chance de trabalhar novamente com Bielsa, que foi meu treinador no início da carreira. Ele é um treinador que já provou que sabe desenvolver o futebol de jovens como eu", concluiu.

O jovem começou a carreira no Newell's Old Boys, da Argentina, e logo foi vendido à Roma por ‎€ 4,5 milhões em 2015. Sem ter estreado pela categoria profissional dos giallorossi, disputou a última temporada pelo Granada, da Espanha, também por empréstimo. Na Liga Espanhola, não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe, tendo marcado apenas dois tentos em 25 partidas, alternando entre o banco de reservas e a titularidade.

Este ano, Ponce disputou o Mundial Sub-20 pela Seleção Argentina, em torneio sediado na Coreia do Sul. Com três jogos, viu seu time ser eliminado ainda na fase de grupos da competição.