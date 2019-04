Union Berlin cede empate duas vezes ao Nuremberg e segue invicto na 2. Bundesliga

O Nuremberg e Union Berlin disputaram pela 3ª rodada da 2.Bundesliga 2017/18 no Max-Morlock-Stadion, neste domingo (20).

A partida terminou empatada, com o placar de 2 a 2. Os gols do time da casa foram marcados por Teuchert e Behrens. Já os visitantes Hedlund e Polter converteram. O resultado deixou as duas equipe com a mesma pontuação na tabela.

O próximo jogo do Nuremberg será diante do Erzgebirge Aue no Sparkassen-Erzgebirgsstadion, no sábado (26). E o Union Berlin recebe o Arminia Bielefeld no Stadion An den Alten Försterei no domingo (27).

O Nuremberg teve sua primeira chance logo no começo da partida, Leibold serviu para Kerk cruzar na área, a bola pegou efeito e o goleiro Jensen salvou a equipe. O Union Berlin respondeu na jogada de Polter, o atacante saiu do marcador e tocou a Kreilach, mas o croata de frente ao gol foi interceptado.

Na etapa final, o time da capital abriu o marcador com menos de um minuto, no ótimo passe de Skrzybski para Hedlund, o sueco saiu de frente com Kirschbaum e abriu o placar.

Os donos da casa foram pra cima e o lateral Valentini arrematou de canhota, obrigando Jensen uma bela defesa. Aos 10 minutos chegaram ao empate, o iniciou da jogada começou no campo de defesa com Leibold, o lateral passou para Kerk cruzar e Teuchert de primeira marcou, deixando tudo igual.

Aos 21 minutos o time visitante voltou a frente do marcador em cobrança de escanteio batido por Trimmel a bola foi na cabeça de Polter, o atacante sem marcação só desviou a meta de Kirschbaum.

Nos 45 minutos, o Der Club chegou ao empate na bola levantada por Salli, na cabeça de Behrens que mandou no canto e igualou novamente para o placar. A equipe visitante perdeu Grischa Prömel, após de uma solada no adversário e foi expulso.

De virada Holstein Kiel vence o Greuther Fürth e a primeira na competição

No Holstein-Stadion, o Holstein Kiel jogou diante do Greuther Fürth, os azuis em busca da primeira vitória no campeonato, teve um adversário que vinha de duas derrotas.

O confronto cheio de gols, os mandantes venceram de virada por 3 a 1 com gols de Ducksch, Schmidt e Drexler em cobrança de pênalti. Para os visitantes, o gol foi marcado por Gjasula. Com o resultado. os azuis subiram para oitava colocação, com 4 pontos. Já os Greuther estão em 17°.

O próximo jogo do Holstein Kiel será contra o Jahn Regensburg, na Continental Arena, no próximo sábado (26). Já o Greuther Fürth recebe o Ingolstadt, no Sportpark Ronhof Thomas Sommer ,na próxima sexta-feira (25).

George anota dois ajudando o Jahn Regensburg a vencer o Ingolstadt fora de casa

O Ingolstadt enfrentou o Jahn Regensburg no Audi-Sportpark, as duas equipes que ainda não tinham vencido na competição e se enfrentaram querendo a primeira vitória.

A partida foi bastante disputada e movimentada, os visitantes venceram por 4 a 2, com dois gols de George, Mees e Nietfeld. Para os mandantes os gols foram de Kittel e Matip. O resultado deixou os vermelhos na 12° com 3 pontos. Já os Schanzer ainda não pontuaram e estão na última colocação.

A próxima partida do Ingolstadt é diante do Greuther Fürth na próxima sexta-feira (25). Enquanto que o Jahn Regensburg recebe o Holstein Kiel no próximo sábado (26).