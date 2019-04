Peter Stöger lamenta novo empate do Dortmund: "Não chegamos na performance que gostaríamos"

Viajando direto para a capital, o Borussia Dortmund enfrentou o tradicional Hertha Berlin no Olympiastadion em partida que abriu a 19ª rodada da Bundesliga, ás equipes não saíram de um empate por 1-1 após jogo sonolento na primeira etapa e, disputada no segundo tempo. Após primeiro tempo inofensivo de ambas as partes, do qual o placar não alterou-se, os dois clubes voltaram com o intenso desejo de balançar as redes no segunda metade, jogando em casa, o Hertha foi quem saiu na frente do placar, após falha coletiva da zaga do Dortmund, o jovem alemão Davie Selke passou por trás do zagueiro Sokratis e, colocou o clube da capital da Alemanha na frente do placar, logo nos primeiros instantes da segunda etapa.

O Borussia não se abalou, a equipe iniciou o segundo tempo ainda no baixo ritmo que se encontrava na primeira etapa, e após sofrer o gol, o BVB manteve-se com a posse de bola, e aos 21 minutos da etapa complementar, o japonês Shinji Kagawa deixou tudo igual, após bela jogado do jovem Jadon Sancho, que além da assistência, fez grande partida, sendo o jogador mais participante do Borussia Dortmund no ataque.

Após o gol sofrido, Dortmund pressionou o Hertha Berlim até o apito final, faltando cerca de 10 minutos para o fim da partida, a equipe aurinegra começou a procurar o gol da virada com mais intensidade nos minutos, e como de costume, com a ajuda de seus torcedores, que mesmo longe de casa, ecoavam seus belos cânticos pelo bellíssimo Olympiastadion. Christian Pulisic que voltava de lesão, não teve em um bom dia, mas exigiu que goleiro o Thomas Kraft fizesse algumas defesas.

Antes mesmo antes gol de empate, o treinador Peter Söger colocou mais um atacante em campo, tratava-se do sueco Alexander Isak, que entrou no lugar de Mario Götze, que fez partida regulador. Isak juntou-se ao companheiro de ataque, André Schürrle, e juntos com a equipe, tentaram furar a zaga do Hertha, mas não obtiveram êxitos. Por fim, partida terminada em 1 a 1.

Substítuindo o atacante Aubameyang, que vive momento incerto no BVB, podendo deixar a equipe no próximos dias após diversos problemas disciplinares com o clube, André foi quem teve a reponsabilidade de ser o "homem gol" do Dortmund, o que não aconteceu, mesmo com o número 21 atuando toda a partida, ao fim da partida, Schürrle deixou sua opinião.

"Nós começamos a jogar futebol a partir dos 20 minutos do segundo tempo, quando você vem para Berlim e saí atrás do placar, você tem de ficar satisfeito com um empate após o apito final. Mas é irritante, não ganhamos novamente", ressaltou André Schürrle.

(Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

A partida desta sexta (19) foi a quarta disputada pelo técnico Peter Stöger frente ao Borussia Dortmund na Bundesliga, após o fim da partida, Stöger disse que a equipe ainda não encontrou o futebol que deseja desde o primeiro turno.

"Foi difícil de se defender, Hertha correu muito bem buscando abrir o marcador, essas bolas cruzadas na nossa área são sempre horríveis. Selke fez um bom jogo, foi oportunista no lance do gol dels. Nós não entramos no jogo como queríamos, da forma que já queríamos ter jogado desde o primeiro semestre e não conseguimos ainda. Estávamos muito melhores na segunda metade, achamos boas oportunidades na defesa deles, ficamos com o domínio do jogo, mas não saímos com a vitória." Apontou, o técnico Peter Söger.

(Foto: Alexandre Simoes/Borussia Dortmund/Getty Images)

Com o empate, o Borussia Dortmund sobe parcialmente da terceira para a quarta colocação, somando 30 pontos, na próxima rodada os aurinegros recebem o Freiburg, em partida válida pela 20º rodada da Bundesliga, no sábado (27).