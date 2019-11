Tudo que você precisa saber sobre Milan x Lazio, pela 22ª rodada da Serie A

Milan e Lazio se enfrentam neste domingo (28), às 15h (de Brasília), no estádio San Siro, em Milão, pela 22ª rodada da Serie A. O duelo é certamente o mais esperado da rodada, já que os donos da casa vivem boa fase na competição, e os visitantes possuem o melhor ataque do campeonato.

O Diavolo ocupa a sétima colocação atualmente, com 31 pontos, e vem de vitória fora de casa, de virada, contra o Cagliari por 2 a 1. Os biancocelesti, por sua vez, estão em ótima fase e ocupam a terceira colocação na tabela de classificação, com 46 pontos.

Histórico de confrontos

Durante a história, o Milan tem ampla vantagem em jogos diante da Lazio. No total, são 149 jogos com 63 vitórias do Diavolo, 29 dos biancocelesti e 57 empates.

Quando a partida é disputada em Milão, como nesse caso, a vantagem rossonera é ainda maior com 42 vitórias em 75 partidas. A Lazio venceu na cidade da moda apenas nove vezes e houveram ainda 23 empates.

A partida do primeiro turno terminou com uma sonora goleada da Lazio sobre o Milan por 4 a 1. Em uma tarde inspiradíssima de Ciro Immobile, a equipe da capital amassou o Diavolo com três gols e uma assistência, para gol de Luis Alberto, do atacante italiano. Riccardo Montolivo descontou para os visitantes, mas goleada já estava sacramentada.

Preparação das equipes

O Milan tem dois desfalques importantes para a partida diante da Lazio: Ricardo Rodríguez suspenso pela expulsão na última partida e Kalinic, que sofreu uma pequena lesão muscular e fica de fora. Para substituí-los, Gattuso escolheu Antonelli na defesa e Cutrone no comando de ataque.

A partida vai marcar um novo reencontro de Lucas Biglia com seus ex-companheiros e certamente, o volante argentino espera ter melhor sorte em relação à primeira partida onde viu sua equipe ser goleada, além de ter ouvido muitas vaias durante o duelo.

Biglia trocou a Lazio pelo Milan antes do início da atual temporada (Foto: Getty Images)

Pelo lado da Lazio, o desfalque é bem importante, já que o artilheiro da equipe, Ciro Immobile, sofreu uma lesão há uma semana e não estará apto para esse duelo. Entretanto, o italiano já ficou de fora da última partida diante da Udinese e a equipe laziale venceu igualmente a partida sem muito esforço.

O treinador Simone Inzaghi tem algumas dúvidas para escalar a equipe: Nani ou Felipe Anderson para o lugar de Immobile, com vantagem para o português e a outra é na defesa entre Bastos e Wallace, com vantagem para o zagueiro angolano. No mais, a equipe seguirá atuando no esquema que vem dando tão certo: 3-5-2.

Nani marcou dois gols e deu uma assistência nos últimos dois jogos (Foto: Getty Images)

Escalações

Milan (4-3-3)

Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli e Antonelli; Biglia, Kessié e Bonaventura; Suso, Cutrone e Çalhanoglu. Técnico: Gennaro Gattuso

Desfalques: Ricardo Rodríguez, Nikola Kalinic e Andrea Conti.

Lazio (3-5-2)

Strakosha; Bastos (Wallace), De Vrij e Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Lulic; Luis Alberto e Felipe Anderson (Nani). Técnico: Simone Inzaghi

Desfaques: Ciro Immobile