Após 19 anos com Adidas, Milan anuncia Puma como nova fornecedora esportiva

O Milan anunciou, na manhã desta segunda-feira (12), um acordo de longo prazo com a Puma. Em comunicado oficial, o clube italiano informou que a marca alemã será a nova fornecedora esportiva da agremiação a partir do dia 1ª de julho. O contrato da Adidas, parceira dos rossoneri desde 1998, termina ao final da atual temporada.

“Estamos muito orgulhosos da fazer parceria com o AC Milan. É um dos clubes mais bem-sucedidos na história do futebol com um grande acompanhamento em todo o mundo e uma equipe a qual seus torcedores mostram o verdadeiro espírito do futebol”, comemorou o diretor executivo da Puma, Bjorn Gulden. “Na minha opinião, a camisa rubro-negra é uma das mais icônicas do futebol. Não vemos a hora para que o próximo capítulo deste clube lendário seja escrito junto com a Puma”, completou.

Marco Fassone, CEO do Milan, também celebrou a nova parceria. “Estou particularmente satisfeito ao anunciar essa parceria com a Puma, a quem nós somos vinculados pela estima mútua e pela nossa paixão incomum pelos valores do esporte e do futebol. É uma marca internacional muito importante, a qual estaremos ligados nas próximas temporadas num caminho estratégico com a esperança, buscando conquistar novas metas dentro e fora de campo”, afirmou.

Agora, o Milan se junta a uma lista de clubes que são patrocinados pela Puma, incluindo os gigantes Borussia Dortmund e Arsenal, além das seleções da Itália, Suíça, Áustria, Camarões, Costa do Marfim, Gana, República Tcheca e, em breve, Senegal.

A marca alemã também patrocina grande jogadores, como é o caso de Antoine Griezmann, Sergio Agüero, Gianluigi Donnarumma, Olivier Giroud, Cesc Fàbregas, Mario Balotelli, Hector Bellerín, Marco Reus, Julian Weigl, Gianluigi Buffon, Yaya Touré, entre outros.

Irmãos Donnarumma são os únicos jogadores do Milan patrocinados pela Puma (Foto: Mario Carlini/Iguana Press/Getty Images)

A Puma é uma das principais marcas mundiais de esportes, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios.