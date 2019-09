Resultado Real Madrid 3x1 PSG pela Uefa Champions League (3-1)

OBRIGADO A VOCÊ, TORCEDOR, POR TER NOS ACOMPANHADO NESSA TRANSMISSÃO!

FIM DE JOGO! O REAL MADRID VENCE O PSG POR 3 A 1!

46' Draxler faz boa jogada pela esquerda, mas Neymar acaba chutando por cima

44' Cartão amarelo para Meunier, por falta em Asensio

43' Navas! Mbappé faz boa jogada pelo lado esquerdo, chuta cruzado, mas o costarriquenho faz boa defesa

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO REAL MADRID!!!! É FESTA NO BERNABÉU!! É BLITZ!! É GOL DE MARCELO!!! O camisa 12 puxa ataque pela esquerda, rola para Asensio, que cruza de volta para o brasileiro finalizar de primeira e a bola morrer no fundo do gol!

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO REAL MADRIIIIIIIID!!! CRISTIANO RONALDO! Asensio chega com velocidade pelo lado esquerdo, cruza, a bola bate em Areola, rebate em Cristiano Ronaldo e entra!

36' Daniel Alves lança para Mbappé, mas o jovem não consegue passar de Marcelo

33' SUBSTITUIÇÕES NO REAL MADRID:

Saem: Casemiro e Isco

Entram: Lucas Vázquez e Marco Asensio

32' Cartão amarelo para Nacho Fernandez, por falta em Neymar

31' Real finalmente volta a atacar. Modric lança para Bale, que cabeceia para o meio da área, mas Marquinhos corta a bola antes de Cristiano Ronaldo chegar

30' POR POUCO! Yuri chuta cruzado para o meio da área, mas Daniel Alves não consegue alcançar

29' Equipe visitante está muito presente no campo de ataque nos últimos minutos

26' PSG encaixa bom contra-ataque, mas Sergio Ramos conseguiu cortar a bola

23' EITA! Neymar tenta cruzar, mas a bola acaba batendo na orelha do árbitro! Que cena!

22' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID:

Sai: Karim Benzema

Entra: Gareth Bale

21' PSG tenta pressionar do jeito que dá o Real Madrid desde a entrada de Meunier. Com isso, Daniel Alves acabou sendo deslocado para o trio de ataque

20' SUBSTITUIÇÃO NO PSG:

Sai: Edinson Cavani

Entra: Thomas Meunier

19' Bale no aquecimento

19' Cobrança de Cristiano Ronaldo acaba desviando na barreira

18' Cartão amarelo para Rabiot, por falta em Modric

15' Em comparação com o primeiro tempo, etapa complementar é bem menos agitada

12' Benzema tenta fazer jogada pelo lado esquerdo, mas acaba cruzando errado

8' SERGIO RAMOS SALVA! Daniel Alves recebe a bola livre pelo lado direito da área, evita a saída da bola e cruza para trás, da onde vinha Rabiot, que viu sua finalização ser bloqueada por um pulo de Sergio Ramos

5' Real Madrid consegue encaixar um grande contra-ataque, mas o cruzamento de Marcelo acaba desviando em Daniel Alves

3' NAAAAAAAVAS!!! PSG arma grande contra-ataque, Neymar tem espaço para pensar, e acaba achando Mbappé no lado oposto. O francês, porém, chutou em cima de Keylor Navas, que fez uma grande defesa

2' Real Madrid começa a segunda etapa tentando atacar

BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO!

FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO REAL MADRID!!!! É DELE!!! CRISTIANO RONALDO!! Areola até acerta o canto, mas o chute do português é muito forte e morre no fundo das redes!

44' PÊNALTI PARA O REAL MADRID! LO CELSO DERRUBA KROOS DENTRO DA ÁREA!

43' AREOOOOOOLAAAAA!!! Marcelo faz grande jogada e toca para Benzema, que chega batendo para uma espetacular defesa do goleiro francês

40' Neymar arma contra-ataque, Mbappé tem espaço para avançar, mas não consegue sucesso em duelo mano a mano contra Isco

37' Resposta do PSG! Neymar dribla muitos marcadores, rola para Cavani, que gira e finaliza, mas a bola acaba desviando em Casemiro

36' Yuri sai errado, perde a bola para Cristiano Ronaldo, mas o português se precipita e finaliza para fora

34' OLHA O TUMULTO ENTRE OS JOGADORES!

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO PSG!!! É DE RABIOT!!!! Mbappé faz linda jogada pelo lado direito, cruza, Cavani deixa passar, Nacho afasta, mas Rabiot, no rebote, finaliza sem chances para Keylor

32' Cartão amarelo para Isco, por falta em Lo Celso

31' Kroos cobra escanteio na cabeça de Sergio Ramos, mas Areola defende

29' Neymar, mais uma vez, recebe pelo lado esquerdo, limpa para o meio, mas acaba chutando fraco, para uma fácil defesa de Keylor Navas

27' AREOLA SENSACIONAL! Marcelo dá um passe sensacional para Cristiano Ronaldo que, frente a frente com o goleiro francês, é parado por uma grande defesa

26' PSG chega com perigo! Neymar recebe com liberdade, tenta limpar, mas acaba escorregando na hora de finalizar

25' Cristiano Ronaldo chuta para fora

24' PSG flerta com o desespero, tenta sair jogando por meio de toques, mas acaba perdendo a bola e tem que apelar para falta

24' Cartão amarelo para Lo Celso, por falta em Isco

21' Neymar faz boa jogada pelo lado esquerdo, mas, brigando contra três defensores, acabou perdendo a bola

19' Real Madrid tenta montar uma 'blitz', mas a jogada acabou por um impedimento de Cristiano Ronaldo após cruzamento de Isco

17' Daniel Alves, com liberdade, tenta cruzar para Cavani, mas a bola acaba indo com muita força

16' Neymar e Mbappé armam boa trama pelo lado esquerdo, o brasileiro consegue se livrar de dois marcadores mas acabou cruzando direto em Sergio Ramos

14' Cartão amarelo para Neymar, por falta em Nacho

13' Neymar recebe lindo lançamento, fica de cara para o gol, mas, como dominou com a mão, a jogada foi anulada

11' Real Madrid, mais uma vez, complica a saída de bola do PSG com a pressão alta

9' Marcelo cai no chão reclamando de dores, mas parece que já está tudo bem

6' Primeira chegada do PSG! Mbappé puxa contra-ataque, acha Yuri, que faz tabelinha com Neymar, consegue chegar perto do gol, mas acaba finalizando para fora

5' Nacho faz falta dura em Neymar e recebe uma advertência do árbitro

5' Real cobra o escanteio curto, Kroos finaliza com veneno, Areola defende e Marquinhos afasta no rebote

4' Marcelo arranca desde o meio-campo, faz tabela com Benzema e só é parado com um carrinho de Marquinhos

3' Dessa vez, quem faz pressão alta é o PSG. Sem opções, a defesa do Real acabou saindo de maneira errada, concedendo um lateral

2' PRIMEIRA CHANCE! Cristiano Ronaldo recebe uma bola de Isco pelas costas da defesa, finaliza de primeira e vê seu chute passar perto da trave de Arèola

1' Real Madrid começa com uma pressão total. PSG não conseguiu nem sair de perto de sua área e acabou cedendo um escanteio

BOLA ROLANDO! ESTÁ VALENDO!

Equipes já estão no gramado para a execução do hino da competição

Banco do PSG: Trapp, Thiago Silva, Meunier, Lass Diarra, Pastore, Draxler e Di María

PSG CONFIRMADO! Arèola; Daniel Alves, Marquinhos, Kimpembe, Yuri Berchiche; Lo Celso, Rabiot, Verratti; Mbappé, Cavani, Neymar

Banco do Real Madrid: Casilla, Achraf Hakimi, Theo Hernandez, Kovacic, Asensio, Lucas Vázquez e Bale

REAL MADRID CONFIRMADO! Keylor Navas; Nacho, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Benzema, Cristiano Ronaldo

Boa tarde, torcedor! Acompanhe a partir de agora minuto a minuto AO VIVO e em tempo real da partida entre Real Madrid e PSG, pelas oitavas de final da Uefa Champions League

O equilíbrio marca o retrospecto das equipes. Em seis confrontos, dois triunfos para cada lado e dois empates. O Real Madrid busca manter a invencibilidade de 17 jogos como mandante em competições europeias para sair na frente na briga por uma vaga nas quartas de final da Champions League.

PROVÁVEL PARIS SAINT-GERMAIN: Areola; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Yuri Berchiche; Verratti, Lassana Diarra (Lo Celso), Rabiot; Mbappé, Cavani, Neymar.

Unai Emery: "Encaramos o jogo como uma grande oportunidade, jogaremos um confronto eliminatório contra o atual campeão com 12 títulos e queremos chegar a esse nível. Nós vamos jogar contra o time que tem o maior número de copas europeias, com jogadores qualificados como o melhor artilheiro desta competição. Com todo respeito à instituição e aos seus jogadores, mas temos muita confiança em nossos jogadores e com vontade de mostrar que estamos em seu nível e que podemos passar por esta eliminatória. Espero uma partida muito competitiva e com muita intensidade porque eles têm na equipe jogadores de alto nível, alta intensidade, velocidade e talento. Tem tudo para desfrutar de uma grande partida”

O treinador Unai Emery não contará com Thiago Motta, machucado, para a partida. Nesse lugar, o espanhol tem duas opções: o experiente Lassana Diarra, que mantém um nível de marcação sólido, já que um de seus principais atributos é a defesa ou o jovem Giovani Lo Celso, que, apesar de não ser tão eficiente defensivamente, consegue contribuir com uma saída de bola de qualidade

Com isso, a equipe parisiense vai atrás do grande objetivo de todo esse investimento: a consolidação internacional. Pelo futebol doméstico, o PSG já domina as ações há muito tempo, apesar de alguns "deslizes" ao longo do caminho. Dessa vez, com Mbappé, Cavani e Neymar, o negócio é ainda maior.

O PSG, por sua vez, mantém longos e altos voos no território francês. Com uma equipe tecnicamente muito acima das demais, os comandados de Unai Emery fazem uma campanha praticamente perfeita na Ligue 1, liderando com 65 pontos, estando com 13 de vantagem para o segundo colocado e tendo perdido apenas dois jogos - para Starsbourg e Lyon - no campeonato.

PROVÁVEL REAL MADRID: Keylor Navas; Nacho (Achraf Hakimi), Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Modric; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.

Zinedine Zidane: "É uma eliminatória de 180 minutos ou mais, mas a primeira coisa que temos que nos concentrar é no jogo de quarta-feira. São duas partidas de Champions. O que me interessa é jogar um bom futebol, com um time que podemos ter muitas opções. Nós não temos nenhuma pressão. Estamos felizes em jogar esses jogos, nós vivemos para isso. O que as pessoas querem ver é um excelente jogo de futebol. O duelo é Real Madrid x PSG, não Neymar x Cristiano Ronaldo. Cristiano obteve coisas extraordinárias, cinco Bolas de Ouro e não vou compará-las. Sobre Neymar, já conhecemos tudo o que ele faz no campo. Tem muita qualidade, pode fazer a diferença, mas o que queremos ver não é um duelo entre eles, mas um Real Madrid x PSG”

Para essa partida, o treinador francês não poderá contar com o lateral-direito Daniel Carvajal, que cumpre suspensão, e o jovem zagueiro Jesús Vallejo, se recuperando de contusão. Para o lado direito da defesa merengue, Zidane tem a opção de escalar Nacho ou Achraf Hakimi.

Dessa maneira, a Uefa Champions League acaba se tornando a "última chance" do Real Madrid em conseguir sair da temporada com algum título, já que a missão no Campeonato Espanhol é muito complicada. Com o trio BBC saudável, a equipe de Zinedine Zidane busca retornar aos voos normais na temporada e buscar o tricampeonato da competição mais importante da Europa.

A temporada do Real Madrid não é das melhores, pelo menos se comparada com a expectativa depositada na equipe. Na Copa do Rei, foram eliminados pelo modesto Leganés nas quartas de final e na La Liga tem um desempenho apenas regular: quarto lugar, com 42 pontos, 17 atrás do Barcelona, líder da competição.

Já para o Real Madrid, no Grupo H, pesaram os confrontos diretos contra o Tottenham, que geraram uma derrota e um empate aos merengues, que acabaram ficando na segunda posição, com 13 pontos. A campanha representou quatro vitórias, um empate e um resultado negativo, com 17 gols marcados e 7 sofridos.

Pelo Grupo B, o PSG conseguiu mostrar todo o seu poder de fogo, já que teve o melhor ataque da história de uma fase de grupos da Champions League. Somando 15 pontos, permaneceu na primeira posição justamente por conta do saldo. Ao todo, foram cinco vitórias, uma derrota, 25 gols feitos e 4 sofridos.

As duas equipes já passaram por grandes testes na atual Champions League. O Real Madrid teve o Tottenham em seu grupo, enquanto que o PSG mediu forças contra nada mais nada menos que o Bayern de Munique.

A grande hora está chegando. Uma "final antecipada" entre dois dos mais badalados times do futebol europeu. Duelo que envolve grandes jogadores e objetivos maiores ainda. Real Madrid e Paris Saint-Germain farão, às 17h45 (de Brasília) a primeira partida das oitavas de final da Uefa Champions League, no Santiago Bernabéu.