Torcedor da Lazio, Romagnoli elimina equipe da Copa Itália e se contém na comemoração

Em tempos onde é raro jogadores demonstrarem amor a um clube de futebol, o zagueiro Alessio Romagnoli, do Milan, deu uma grande prova nessa quarta-feira (28) de seu apego pela Lazio. Torcedor declarado do time laziale, o jovem defensor, de 23 anos, converteu o pênalti que sacramentou a classificação de sua equipe à final da Copa Itália sobre os biancocelesti, no Olímpico de Roma.

Ao deslocar o goleiro Thomas Strakosha e mandar a bola no canto direito da meta, Romagnoli se conteve e não comemorou. Os jogadores correram em sua direção para festejar a vitória, e o camisa 13 "sumiu" em meio ao montinho que seus companheiros fizeram sobre ele (veja no vídeo abaixo).

Um dia antes do jogo, Romagnoli concedeu entrevista coletiva e comentou sobre sua relação com a equipe azul celeste. "Sempre é bom enfrentar a Lazio. Sou torcedor laziale e minha fé permanece a mesma coisa. Será uma bela emoção. Jogaremos em um estádio no qual eu costumava ir quando pequeno para ver a equipe do Scudetto [temporada 1999/00]", disse.

O mais curioso é que Romagnoli começou sua carreira justamente na maior rival da Lazio, a Roma. Após se destacar na base giallorossa, o zagueiro foi promovido ao time principal em 2012, com apenas 17 anos, a pedido do técnico Zdenek Zeman. Dois anos depois acabou sendo emprestado à Sampdoria, onde fez grande temporada 2014/15 e chamou a atenção do Milan.

Depois que assinou contrato com os rossoneri, em agosto de 2015, Romagnoli postou nas redes sociais uma foto com a camisa da Lazio. A postagem deu muita polêmica com a torcida da Roma, e ele acabou deletando-a. No entanto, em seu aniversário de 22 anos (13 de janeiro de 2017), ele fez uma montagem com nove fotos e colocou a com a camisa da Lazio no centro (veja abaixo).

Romagnoli é titular absoluto do Milan e deve ser, também, da Seleção Italiana nos próximos anos. Com a aposentadoria de Giorgio Chiellini da Azzurra, o jogador ganha espaço para crescer na Nazionale.