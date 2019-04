Com força máxima, Seleção da Croácia é convocada para amistosos

Com um elenco bastante interessante, recheado de jogadores que estão se destacando na atual temporada do futebol europeu, principalmente do meio para frente, a seleção da Croácia anunciou, nesta segunda-feira (5), a convocação para os amistosos contra Peru, no dia 23 de março, em Miami, e México, no dia 27, em Arlington.

Sorteados no Grupo D da Copa do Mundo, os croatas não terão uma vida fácil na tentativa de se classificar para as oitavas de final da competição, já que foram emparelhados em uma chave junto com Islândia, que vem numa crescente absurda nos últimos anos, Argentina, uma das favoritas para vencer o torneio, e Nigéria, com uma equipe formada por bastantes jovens com enorme potencial.

Dessa maneira, essas partidas amistosas serão importantíssimas para o treinador Zlatko Dalic, que fez uma convocação com a força máxima que o país pode oferecer, com nomes como Luka Modric, do Real Madrid, Ivan Rakitic, do Barcelona, Dejan Lovren, zagueiro do Liverpool, Andrej Kramaric, que vem se destacando pelo Hoffenheim, e Mario Mandzukic, experiente atacante da Juventus.

Entre as novidades da lista, estão o jovem defensor, já que pode atuar como zagueiro ou lateral-direito, Tin Jedvaj, do Bayer Leverkusen, que luta pelas primeiras posições da Bundesliga, o experiente zagueiro Vedran Corluka, atualmente no Spartak Moscou, e os atacantes Duje Cop, do Standard Liège, e Ivan Santini, do Caen, que faz uma campanha surpreendente na Copa da França, competição em que conseguiu eliminar o Lyon e chegar à semifinal.

Confira a convocação completa

Goleiros: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinic (Gent) e Danijel Subasic (Monaco)

Defensores: Sime Vrsaljko (Atlético de Madrid), Ivan Strinic (Sampdoria), Matej Mitrovic (Club Brugge), Dejan Lovren (Liverpool), Zoran Nizic (Hajduk Split), Marin Leovac (Rijeka), Domagoj Vida (Besiktas), Josip Pivaric (Dínamo de Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen) e Vedran Corluka (Lokomotiv Moscou)

Meio-campistas: Ivan Perisic (Internazionale), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Internazionale), Marko Rog (Napoli), Filip Bradaric (Rijeka), Milan Badelj (Fiorentina) e Mario Pasalic (Spartak Moscou)

Atacantes: Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Nikola Kalinic (Milan), Mario Mandzukic (Juventus), Marko Pjaca (Schalke 04), Duje Cop (Standard Liège) e Ivan Santini (Caen)