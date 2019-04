Resultado Besiktas x Bayern de Munique pela Champions League 2018 (1-3)

Obrigado a você, torcedor, que nos acompanhou até aqui nesse jogo da Uefa Champions League! Fique conosco, em instantes tempo real AO VIVO da partida entre Barcelona x Chelsea

FIM DE JOGO! O BAYERN VENCE MAIS UMA VEZ E ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS QUARTAS DA CHAMPIONS LEAGUE!

42' Apesar de mais um gol do Bayern, torcida do Besiktas não para de cantar

38' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO BAYEEEERN!! É GOL DE SANDRO WAGNER! Alaba recebe bola de James pela esquerda, cruza, ela desvia em Uysal e sobra limpa para o atacante, que apenas tem o trabalho de empurrar para as redes

36' Pektemek e Erkin fazem tabela na entrada da área, mas o camisa 11 é bloqueado na hora de finalizar

35' Oyzakup encontra Quaresma no lado esquerdo, o português puxa para a perna direita, bate colocado, mas a finalização vai fraca e Ulreich defende

33' Sandro Wagner dá uma meia-lua em Erkin, mas não consegue ter pique para recuperar a bola

29' SUBSTITUIÇÃO NO BESIKTAS

Sai: Vágner Love

Entra: Ryan Babel

27' QUE ISSO, RAPAZ?! Ribéry tenta fazer jogada pela esquerda, mas Medel aparece para tentar roubar a bola. Os dois caem no chão e se abraçam

25' Cartão amarelo para Öyzakup, por falta em Boateng

24' Sandro Wagner finaliza, mas a bola desvia e vai com pouca força para fácil defesa de Zengin

22' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN

Sai: Robert Lewandowski

Entra: Sandro Wagner

21' Anderson Talisca cobra falta em cima da barreira

20' Vágner Love rouba a bola no meio-campo, avança, mas não consegue driblar Süle. Na sobra, o chute de Erkin também foi bloqueado pelo zagueiro

18' Cartão amarelo para Hutchinson, por falta em Javi Martínez

18' Besiktas consegue boa trama ofensiva, mas o passe de Öyzakup para Pektemek foi muito forte e Ulreich conseguiu pegar a bola

17' Cartão amarelo para Rafinha, por falta em Quaresma

15' ERROU! Öyzakup faz grande jogada pelo lado esquerdo e toca para Pektemek, na pequena área, mas o chute do camisa 11 é desviado e vai para escanteio

15' SUBSTITUIÇÃO NO BESIKTAS

Sai: Jermaine Lens

Entra: Anderson Talisca

14' SUBSTITUIÇÃO NO BESIKTAS

Sai: Tolgay Arslan

Entra: Atiba Hutchinson

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO BESIKTAS!!! É DE VÁGNER LOVE, O ARTILHEIRO DO AMOR!! Quaresma rouba a bola na saída de bola errada, toca para o brasileiro, que, de carrinho, manda para o fundo das redes

10' Ribery cruza para Vidal, o chileno divide com Erkin e a bola vai para o outro lado, mas James Rodriguez erra o carrinho e desperdiça boa chance

9' Lens recebe de Erkin na entrada da área, mas chuta sem direção

7' Lewandowski parte em contra-ataque, mas Medel consegue roubar a bola do polonês

4' TEMOS UM GATO DENTRO DO CAMPO!!!!!!

1' GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DO BAYERN!!! É CONTRA DE GOKHAN! Com 28 segundos de jogo, Rafinha cruza e Gonul corta para dentro do próprio gol

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN

Sai: Mats Hummels

Entra: Niklas Süle

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

43' Lens encontra Gonul dentro da área com um passe sensacional. O lateral domina e finaliza, mas Hummels aparece para cortar uma bola que estava na direção do gol

41' Cartão amarelo para Boateng, por falta em Lens

37' Chute de Quaresma vai por cima

36' Cartão amarelo para Hummels, após fazer falta em Vágner Love

34' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN

Sai: Thiago

Entra: James Rodríguez

34' Vidal encontra Lewandowski, o polonês estava partindo sozinho para sair de frente para o gol, mas Medel se recupera e corta a bola para escanteio

32' Lens não devolve a bola para o Bayern, vai contra o fair play, mas acaba chutando nas mãos de Ulreich

31' Thiago Alcântara sai do gramado sentindo dores

29' Quaresma tenta finalizar de perna direita, mas a finalização vai por cima do gol de Ulreich

25' Pektemek recebe de Öyzakup na entrada da área, encontra Gokhan pelo lado direito, mas o cruzamento do lateral para em Vidal

23' Besiktas gira a bola no meio-campo, mas não consegue passar da defesa bem postada dos visitantes

20' Após o gol, a torcida presente na Vodafone Arena, que não parava de cantar alto, desanimou um pouco

18' GOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!! THIAGO! Müller cruza da direita e o espanhol aparece nas costas da defesa para completar de pé esquerdo

16' UYSAL! Vidal encontra Ribery dentro da área, mas o zagueiro Uysal chega de carrinho e rouba a bola de maneira limpa

14' Quaresma chega forte do lado esquerdo, cruza de trivela, mas Hummels tira antes que a bola encontrasse Vagner Love

12' Gokhan cruza para o meio da área, Vágner Love cabeceia, mas a bola vai sem direção

10' Besiktas pressiona demais a saída de bola do Bayern

9' ISOLOU! Alaba cobra falta com veneno, Zengin defende e no rebote, Müller, livre, acabou isolando

7' Vágner Love recebe bola na entrada da área, corta Rudy, mas não consegue passar por Rafinha

5' Besiktas tenta criar jogadas pelo lado direito, aonde está Ricardo Quaresma, mas a defesa do Bayern consegue reagir a todas essas intervenções

2' Bayern chega forte no lado esquerdo, mas cabeçada de Vidal vai para fora

1' Bayern tenta um ataque logo no primeiro lance, mas o passe de Müller vai direto nas mãos de Zengin

APITA O ÁRBITRO! BOLA ROLANDO!

Equipes já estão no gramado da Vodafone Arena

BAYERN ESCALADO! Ulreich; Rafinha, Hummels, Boateng, Alaba; Vidal, Javi Martínez; Müller, Thiago, Ribéry; Lewandowski



Banco: Starke, Süle, Bernat, Kimmich, Rudy, James Rodríguez, Sandro Wagner

BESIKTAS ESCALADO! Tolga Zengin; Gökhan Gönul, Necip Yusal, Medel, Caner Erkin; Quaresma, Öyzakup, Arslan, Lens; Pektemek, Vágner Love



Banco: Fabricio, Adriano, Fatih Aksoy, Hutchinson, Babel, Anderson Talisca, Negredo

SERÁ? Precisando vencer de, pelo menos, 5 a 0 para se classificar, olha o que os funcionários da Vodafone Arena colocaram no placar antes do apito inicial:





Os lances do jogo de ida, vencido pelo Bayern por 5 a 0:

PROVÁVEL BESIKTAS: Fabri; Caner Erkin, Gokhan Gönul, Tosic, Adriano; Medel (Öyzakup), Hutchinson; Quaresma, Anderson Talisca, Babel; Vagner Love

PROVÁVEL BAYERN: Ulreich; Rafinha, Süle, Boateng, Alaba; Javi Martínez, Thiago; Ribery, James Rodríguez, Müller; Sandro Wagner (Lewandowski)

A partida será apitada por Michael Oliver, da Inglaterra

Jupp Heynckes: "Tenho muitos jogadores experientes na minha equipe. É preciso sempre encarar a partida com o máximo de concentração possível, não importa o quão grande é sua vantagem. Sempre queremos vencer os jogos, independentemente dos acontecimentos do compromisso na ida. Meus atletas são profissionais o suficiente para isso”

Jupp Heynckes também terá quatro baixas para a partida, já que o volante Corentin Tolisso permaneceu em Munique para tratar de um hematoma, o atacante Arjen Robben, com problemas musculares, e o goleiro Manuel Neuer e o atacante Kingsley Coman, que possuem lesões muito mais sérias e são desfalques para a equipe da Baviera há muito tempo.

Com a classificação praticamente garantida, Jupp Heynckes vai optar por poupar os jogadores que estão pendurados e que podem, consequentemente, ficar de fora do futuro confronto das quartas de final caso levem um cartão amarelo. Esses são os casos de Joshua Kimmich, Robert Lewandowski e Sebastian Rudy – que podem, obviamente, entrarem em campo, mas a tendência é que sejam poupados para “garantirem” sua participação nas próximas partidas.

Os bávaros, por sua vez, continuam sendo dominantes no Campeonato Alemão. Caminhando a passos largos para mais um título da Bundesliga, a equipe treinada por Jupp Heynckes somou mais uma goleada para sua coleção no último sábado (10), quando derrotaram o Hamburgo por 6 a 0. Com esse resultado, o Bayern chegou aos 66 pontos e manteve os 20 de vantagem para o Schalke 04, atual vice-líder – Consequentemente, a espera para que os jogadores levantem mais um troféu é apenas questão de tempo.

Senol Gunes: "Nosso desejo era se classificar ou pelo menos desfrutar de um confronto equilibrado, mas a diferença da primeira partida não é uma vantagem para nós. Mesmo assim, vamos tentar conseguir um resultado positivo, jogando o nosso jogo. Sabemos que o Bayern virá com a melhor escalação possível e nós tentaremos apresentar o melhor. Queremos deixar uma boa impressão para retornarmos (na Champions League) mais fortes na próxima temporada”

Apesar da enorme desvantagem, a torcida do Besiktas, uma das mais apaixonadas do mundo, promete lotar a Vodafone Arena e se tornar o 12º jogador da equipe, assim como em todos os jogos da fase de grupos. O treinador Senol Gunes, porém, não terá vida fácil para escalar a equipe, principalmente na parte defensiva, já que sua dupla de zagueiros titular, formada por Domagoj Vida, expulso na primeira partida, e Pepe, se recuperando de lesão, está fora. Para piorar, Dusko Tosic, natural reserva para a posição, não está em perfeitas condições físicas, mas deve jogar mesmo assim.

Após um começo abaixo do esperado, o Besiktas retornou ao caminho das vitórias e se tornou um dos postulantes ao título do Campeonato Turco, o que representaria a terceira conquista seguida para as águas. No último sábado (10), derrotam o Genclerbirligi por 1 a 0, com gol de Anderson Talisca, que fora convocado por Tite para os próximos amistosos da Seleção Brasileira. Dessa maneira, a equipe alvinegra chegou aos 50 pontos e está empatada com o Basaksehir, 2º colocado, e a três pontos atrás do Galatasaray, líder da competição.

No primeiro jogo, disputado há três semanas, o Bayern, apesar de ter sido vice-colocado na sua chave, não tomou conhecimento do Besiktas e, jogando na Allianz Arena, goleou a equipe turca, que ficou com um jogador a menos ainda aos 16 minutos do primeiro tempo, por 5 a 0, com Thomas Müller e Robert Lewandoski marcando dois gols e Kingsley Coman completando o placar.

As duas equipes fizeram uma campanha sólida na fase de grupos: apesar de ter sido segundo colocado, o Bayern de Munique terminou empatado em pontos, 15, com o Paris Saint-Germain, mas os franceses, que tiveram o melhor ataque da história dessa fase da competição, terminaram no topo do Grupo B. O Besiktas, por sua vez, fez história ao se tornar a primeira equipe turca a vencer um grupo do principal torneio do continente, já que somaram 14 pontos e desbancaram Porto, Leipzig e Monaco no Grupo G.

As oitavas de final da Uefa Champions League estão chegando ao fim. Após seis equipes terem garantido sua classificação para a competição mais importante do continente europeu, chega a vez de Besiktas e Bayern de Munique decidirem, nesta quarta-feira (14) por uma vaga nesse seleto grupo de times. A partida será realizada na Vodafone Arena às 14h, de Brasília – um horário mais cedo que o usual por conta do fuso horário da Turquia.