Em jogo decidido no final, Polônia vence Coréia do Sul

A Polônia recebeu a Coréia do Sul em Slaski nesta quarta-feira (28), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. A equipe polonesa venceu pelo placar de 3-2 com gol de Zielinski nos acréscimos.



No primeiro tempo a seleção polaca fez 2 a 0. O primeiro gol foi do craque do time, Robert Lewandowski, de cabeça, após cruzamento de Grosicki. Kamil Grosicki que fez o segundo gol, assim o técnico Adam Nawalka fez várias substituições no segundo tempo, testando a equipe. Thiago Cionek e Milik foram dois dos que entraram na segunda etapa.



Os visitantes aproveitaram a mudança no time polonês e chegaram ao empate marcando dois gols após os 40 minutos do segundo tempo. Lee e Chan marcaram os tentos, o primeiro teve assistência do destaque do time, Heung-Min Son, do Tottenham. Ficou então por conta de Zielinski acertar um belo chute de fora da área e dar números finais ao jogo.



Apesar de ter perdido o jogo, a Coréia foi quem finalizou mais, 16 vezes e sete em direção do gol. A Polônia finalizou 11 vezes, cinco na meta adversária.



O próximo compromisso da seleção polaca é só em junho quando enfrentará o Chile, também em preparação para o mundial. Já a Coréia do Sul encara a seleção de Honduras em maio.