Juventus vence Milan, aproveita vacilo do Napoli e abre vantagem na briga por título da Serie A

Neste sábado, às vésperas da Páscoa, ocorreu o duelo mais aguardado da 30° giornata da Serie A. A Juventus, recebeu o Milan, no Allianz Stadium e venceu por 3 a 1. A Vecchia Signora saiu na frente com Dybala, mas Bonucci empatou para o Milan e Cuadrado e Khedira comandaram a virada dos bianconeri.

A primeira etapa começou com o Milan ficando mais com a bola, mas ficou marcado pela eficiência da Juventus, que levou mais perigo.

Logo aos cinco minutos, Higuaín arriscou chute de fora da área para Donnarumma cair no canto e fazer defesa providencial para evitar o que seria o primeiro gol dos donos da casa.

Contudo, a Juventus acabou com a posse inicial dos visitantes e logo começou a ficar mais com a redonda chegando ao gol logo aos sete minutos. Dybala recebeu entre a linha defensiva rossonera e finalizou colocado de fora da área, a bola quicou e balançou as redes de Donnarumma inaugurando o placar para a Vecchia Signora.

André Silva, ainda levou perigo ao receber cruzamento de Çalhanoglu e cabecear para fora, embaixo das traves. Depois do lance, o Milan ficou com a bola acuando os donos da casa em seu campo de defesa mas pecou na pontaria.

Tomando conta da posse de bola, o Milan conseguiu chegar ao gol somente aos 28 minutos, quando Bonucci subiu mais alto do que a defesa bianconera e desviou a bola para dentro do gol, colocando o Milan de volta à partida.

Os 45 minutos inicias caminharam sem maiores perigos por ambas as equipes. A partida ainda foi paralisada no final para um suposto pênalti para a Juventus, mas o árbitro de vídeo disse o contrário, o jogo seguiu e final de primeira etapa.

A segunda etapa se iniciou mais equilibrada, com ambas as equipes buscando o jogo e tentando agredir os goleiros. Çalhanoglu ainda acertou um chute forte de fora da área que explodiu no travessão. A bola voltou para os pés de Suso, que chutou colocado para Buffon defender.

Com a chance de perigo criada pelo Milan, a Juventus respondeu mas Dybala parou em Donnarumma que executou bela defesa. No entanto, o equilíbrio não durou por muito tempo, Massimiliano Allegri promoveu a entrada de dois jogadores rápidos pelas pontas, Douglas Costa e Cuadrado, que deram trabalho para a defesa rossonera e viram Cuadrado ampliar, quando Khedira cruzou e o colombiano invadiu a área, testando a bola forte para balançar as redes.

O Milan sentiu o gol, e começou a dar mais espaços para o ataque bianconero produzir jogadas ofensivas, e aos 80 minutos Khedira recebeu dentro da área, chutando forte do contrapé de Donnarumma e decretar o placar final da partida.

Agora, os donos da casa voltam suas atenções para as quartas de final da Champions League, onde enfrenta o Real Madrid na próxima terça-feira (3). Já o Milan, tem dérbi pela frente, na quarta-feira (4), contra a Internazionale, em jogo que fora adiado na Serie A, por conta do falecimento de Davide Astori, zagueiro da Fiorentina.

Com a vitória, a Juventus dispara na liderança, chegando aos 78 pontos, enquanto o Napoli fica na vice-liderança com 74. Enquanto isso, o Milan estaciona na sexta posição, com 50 pontos e um jogo a menos, que será realizado na próxima quarta-feira.