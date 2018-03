Na volta da Premier League, Manchester United e Swansea se enfrentam no Old Trafford

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 32ª RODADA DA PREMIER LEAGUE, A SER DISPUTADA NO OLD TRAFFORD, EM MANCHESTER

Buscando emendar a quarta vitória consecutiva na Premier League, o Manchester United recebe o Swansea no Old Trafford, neste sábado (31), às 11h. O jogo é válido pela 32ª rodada do campeonato. Os visitantes, por sua vez, procuram somar pontos fora de casa para se distanciarem cada vez mais da zona de rebaixamento.

Ocupando a segunda posição da tabela com 65 pontos ganhos, os comandados do técnico José Mourinho querem assegurar a vaga na próxima edição da Champions League e terminar o campeonato o mais próximo possível do rival Manchester City, que está 16 pontos à frente e dificilmente será alcançado. Já os galeses, dirigidos pelo também português Carlos Carvalhal, estão na 14ª colocação, com 31 pontos somados, a apenas três de distância do Southampton, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Uma vitória em Old Trafford seria de grande importância para o time respirar mais aliviado na fuga das últimas posições da tabela.

O último confronto entre os dois clubes aconteceu em agosto de 2017, pelo primeiro turno da competição. O Manchester United goleou o Swansea, ainda comandado por Paul Clement, por 4 a 0, no Liberty Stadium. Eric Bailly, Romelu Lukaku, Paul Pogba e Anthony Martial foram os autores dos gols.

United tem o retorno de alguns jogadores, mas perde outros para o duelo

Os defensores Marcos Rojo e Phil Jones estão recuperados de lesão e ficam disponíveis para o jogo deste sábado. O argentino estava fora desde a partida contra o Huddersfield, no dia 3 de fevereiro, enquanto o inglês atuou pela última vez contra o Newcastle, na semana seguinte.

Já Ashley Young sentiu um desconforto no joelho jogando pela Inglaterra e é dúvida para o confronto. Mourinho falou na entrevista coletiva sobre o estado dele: “Young teve um problema no fim do jogo contra a Itália, mas nós achamos que existe uma chance de ele se recuperar”.

Por outro lado, o goleiro Sergio Romero retornou da data Fifa com uma lesão que o tirará de combate por algum tempo. “Romero está machucado e deve ficar assim por algumas semanas. Acho que, em geral, ele teve sorte porque foi um contato forte, uma forte contusão e ele demorará um pouco para se recuperar”, explicou o treinador.

Outro desfalque certo é do defensor Daley Blind, fora há dois meses por causa de uma lesão no tornozelo. Ele voltou aos treinos recentemente, mas ainda permanece fora de combate.

“Nós devemos jogar com coragem”, diz Carvalhal

O técnico do Swansea Carlos Carvalhal disse na entrevista coletiva que quase todos esperam que por uma derrota de sua equipe, mas ele acha que a história pode ser diferente.

“99,999% das pessoas dirão que o Manchester United é favorito e esperam que ele vença. Mas os 0,001% que pensam de forma diferente serão eu e meus jogadores”, disse o treinador.

“Acreditamos que podemos conseguir algo. Temos que acreditar nisso porque, se não o fizermos, não conseguiremos nada. É um grande desafio, sabemos disso. Este é o jogo mais difícil que vamos jogar. Mas é um time contra outro, um árbitro e os torcedores, então vamos lutar e veremos. Vamos tentar jogar o nosso jogo com a bola. Para fazer isso, devemos jogar com coragem. Precisamos jogar futebol. Se não, não teremos chance”, acrescentou.

Os desfalques do clube para a partida são o lateral-direito Àngel Rangel, com uma lesão na virilha, e o meia Renato Sanches, com um problema no tendão. Além deles, o atacante Jordan Ayew também está indisponível. Ele cumpre o segundo dos três jogos de suspensão que teve por causa do cartão vermelho levado direto no jogo contra o Huddersfield, há duas semanas.