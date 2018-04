Valverde destaca recorde do Barça, mas lamenta 'apagão' no segundo tempo: “Temos de lutar até o fim”

Com mais uma boa vitória do Barcelona no Campeonato Espanhol, a equipe do técnico Ernesto Valverde igualou o recorde da Real Sociedad de 1978/79 e atingiu a marca de 38 rodadas seguidas sem derrotas na competição. Após a vitória de 3 a 1 sobre o Leganés, com três gols de Messi, o treinador falou sobre a boa atuação da equipe na primeira etapa e também sobre a queda de rendimento no segundo tempo, além de destacar o recorde igualado pelos catalães.

Sobre a partida, Valverde destacou o ótimo trabalho da equipe no primeiro tempo, mas admitiu o apagão do segundo tempo, recolocando o Leganés vivo na partida. “Fizemos um grande primeiro tempo, não deixando margem para o contrário e sei que às vezes é inconsciente que a equipe baixe o ritmo. Aconteceu isso contra o Athletic, contra a Roma e hoje, quando o 2 a 0 não era uma diferença definitiva. Nós tivemos alguns problemas, mas estamos jogando o campeonato”, avaliou.

Ainda sobre a queda de produção do Barça na segunda etapa, Valverde admitiu se incomodar com a situação, mas relevou por também tirar coisas positivas da partida. “O que me incomoda é que por ter baixado o ritmo no segundo tempo, parece que as impressões são das piores, mas as sensações que temos são boas, pois somos uma equipe competitiva”, complementou.

Sobre o título do Campeonato Espanhol, Valverde mais uma vez afirmou não ter nada ganho e que a equipe precisa trabalhar até o fim, assim como os adversários. “Quem pensa que já somos os campeões, estão se equivocando. Nós corremos perigo de não conseguir o título. Temos de lutar até o fim, assim como nossos rivais”, ressaltou.

O comandante explicou a situação de Messi que mesmo marcando um hat-trick na partida, tem se queixado de algumas dores musculares nas últimas semanas. “Acreditamos que Messi está bem e ele fazendo gols sempre ajuda a todos. Sabemos que ele precisa estar ativo e as dores que o incomodam estão sendo reguladas perfeitamente”, garantiu o técnico.

Valverde também falou sobre igualar o recorde da Real Sociedad de 1978/79 de 38 rodadas sem perder no Campeonato Espanhol. O técnico do Barça elogiou a equipe e lembrou que parte do recorde também se deve a Luis Enrique pela temporada passada. “É um recorde compartilhado. Esse recorde é da equipe, pois leva junto uma parte da temporada passada. Foi algo difícil, suponho que também foi difícil no ano anterior. É uma mostra da competitividade que a equipe tem”, destacou Valverde.

A próxima partida do Barcelona será já na terça-feira (10), contra a Roma, na Itália. O jogo que será a volta das quartas de finais da Uefa Champions League terá como palco o Estádio Olímpico de Roma, às 15h45. O Barcelona chega com a vantagem de poder perder por até dois gols de diferença para avançar as semifinais da competição.