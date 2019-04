José Mourinho destaca atuação 'profissional' do United em vitória contra Bournemouth

Após vencer o Bournemouth, o técnico do Manchester United, José Mourinho, enfatizou o bom desempenho do seu time em campo, destacando o profissionalismo e o empenho dos atletas em campo para superar a equipe de Eddie Howe.

"Os jogadores estiveram muito bem. Eu acho que foi um bom desempenho da equipe - profissional, controlado, esforçado, responsável, com desejo de jogar, de ter a bola, de marcar", declarou.

"Também houve desejo de lidar com as responsabilidades defensivas contra um time veloz e uma equipe que não é fácil de enfrentar, e parte desse bom desempenho coletivo veio através de boas performances individuais", analisou o português.

Mourinho prosseguiu com os elogios à postura de seus comandados, e ainda destacou que a briga do United para assegurar um lugar entre os quatro primeiros está próxima de ser terminada - o que significaria uma classificação à próxima edição da Uefa Champions League.

"Todos eles foram profissionais e responsáveis ​​e com a primeira ambição, que é terminar entre os quatro primeiros. Acho que mais um ponto provavelmente é o suficiente, no máximo dois, então, quando tivermos esse resultado, podemos pensar no terceiro e no segundo [lugares da Premier League]”, afirmou o técnico dos Reds Devils.

O comandante do Manchester United traçou um comparativo entre o desempenho diante do Bournemouth e o desempenho ruim que sua equipe entregou diante do lanterna West Bromwich, no último fim de semana.

“Tudo foi diferente - tudo foi mais rápido, tudo foi simples. Os jogadores estavam correndo sem a bola para estar nos lugares certos defensivamente e atacando, não apenas para ter sempre mais um toque, mais uma firula. Tudo estava bem e estou feliz que o resultado também foi bom, porque agora os jogadores podem ter essa sensação positiva”, celebrou Mourinho.

Mourinho não tira os pés do chão quando o assunto é a consistência do Manchester United (Foto: Catherine Ivill/Getty Images)

Contudo, o português manteve o sinal de alerta para sua equipe, ilustrando a inconsistência que o United vem apresentando durante a temporada, em especial contra equipes da parte de baixo da tabela.

“Acho que somos inconsistentes e inconsistentes muitas vezes em nossa atitude. Contra nossos cinco adversários, não perdemos nenhum ponto por eles. Nós não perdemos pontos nos dois duelos contra os adversários diretos, mas depois perdemos pontos contra times que foram promovidos", analisou.

"Perdemos pontos contra equipes que provavelmente serão rebaixadas ou estão no grupo de equipes envolvidas na luta pelo rebaixamento. Nós não fomos consistentes e pagamos o preço", findou.