Roma anuncia zagueiro Iván Marcano, ex-Porto, como reforço para próxima temporada

Nesta quarta-feira (30), a Roma anunciou a contratação do zagueiro Iván Marcano, ex-Porto. O jogador de 30 anos chega aos giallorossi após o encerramento de seu vínculo com o clube português. Ambas partes não divulgaram o tempo de duração do contrato.

O espanhol inicia novo ciclo após quatro temporadas de destaque no clube português e é recebido na Itália cercado de boas expectativas sobre seu futuro. Em Portugal, Marcano chegou à marca de 155 jogos pelo Dragão, tendo marcado 14 gols, entre eles, sete na última temporada, quando se concretizou campeão nacional.

Ao longo de sua carreira, ele defendeu Racing Santander, Rubin Kazan e Villarreal. No final de sua participação entre os lusitanos, Marcano escreveu uma carta de despedida ao clube e seus torcedores e publicou por meio de suas redes sociais:

"Quatro anos de experiência foram os suficientes para ter a certeza de que a minha decisão de vir ao FC Porto foi a melhor decisão que poderia ter tomado naquele momento da minha carreira. Vivemos bons e maus momentos, mas sempre com o orgulho de saber que demos 100%. Fecha-se um ciclo da minha vida com a convicção de que é o momento oportuno, deixamos a equipe onde ela merece estar.

Em primeiro lugar, gostava de agradecer aos meus colegas de luta, apenas nós sabemos o que nos custou sermos campeões, a união foi a nossa imagem de marca. Obrigado ao staff do clube, por me terem aturado, não tenho um feitio fácil e deram-me mais do que precisava. À toda comissão técnica pela confiança depositada em mim. Quando cheguei deram-me um bom conselho: "Deves sair do Olival cada dia melhor do que entraste" e vocês ajudaram-me a alcançá-lo. Ao clube, encabeçado pelo presidente que me apoiou em todas as fases da minha estadia. Por último, aos portuenses em geral e aos portistas em particular, aos primeiros, porque fizeram-me sentir como se estivesse em casa numa cidade estrangeira e aos segundos, porque são os torcedores que a equipe merece, um clube vencedor precisa de uma estrutura social crítica quando é necessário melhorar e ser reivindicativa quando estamos a ser prejudicados (contra tudo e contra todos). Demonstraram ser um exemplo em tempos difíceis. Obrigado!", disse Marcano.

Em sua posição, o zagueiro disputará posição com Kostas Manolas, Juan Jesus, Federico Fazio e Elio Capradossi. O primeiro citado chegou a ser especulado por jornais italianos sobre uma saída da Roma, porém, a tendência é que o grego permaneça defendendo a equipe na próxima temporada.

Na última temporada, a Roma superou expectativas e alcançou as semifinais da Champions League, sendo eliminada para o Liverpool pelo placar agregado. Na edição passada da Serie A, chegou em terceiro lugar e se classificou para a próxima edição da principal competição do continente, mais uma vez.