Contratado pelo Real Madrid, Lopetegui é demitido da Espanha às vésperas da Copa

A dois dias de sua estreia na Copa do Mundo, a Espanha anunciou a demissão do técnico Julen Lopetegui, nesta quarta-feira (13). O treinado havia sido anunciado como futuro técnico do Real Madrid na segunda-feira (11), e a notícia acabou tumultuando o ambiente da seleção e enfurecendo os dirigentes, que não foram informados das negociações e acabaram demitindo Lopetegui.

O anúncio da demissão foi feito em entrevista coletiva, pelo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Manuel Rubiales. Em uma coletiva tensa, o dirigente afirmou que o motivo da demissão foi a falta de transparência de Lopetegui na condução das negociações com o Real Madrid.

“Se alguém de fora quer estabelecer um relacionamento com alguém da Seleção Espanhola, tem que falar com o trabalhador e também com a Federação. É básico, porque é a equipe de todos os espanhóis, uma Copa do Mundo é o momento máximo. Não podemos ficar de fora de uma negociação de um dos seus trabalhadores e descobrir cinco minutos antes de um anúncio público, fomos forçados a agir”, disse.

Getty Images

Segundo informações de sites espanhóis, o anúncio do Real Madrid foi apressado após a notícia vazar dentro do elenco da Seleção Espanhola. Lopetegui só aí avisou aos dirigentes da Federação Espanhola, que chegou a pedir para o clube merengue não anunciar publicamente, mas o Real o fez mesmo assim, o que tornou a relação entre Federação e técnico insustentável, mesmo com os apelos de jogadores importantes do elenco para que Rubiales não dispensasse o técnico.

Hierro (D), novo técnico da Seleção da Espanha

Lopetegui havia renovado recentemente seu vínculo com a Seleção Espanhola até 2020 e sai sem ter perdido nenhuma partida no comando da Roja. Em um breve comunicado no Site da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), o nome de Fernando Hierro foi confirmado como o substituto para a disputa do Mundial. Ex-zagueiro do Real Madrid e da própria seleção, Hierro atuava como diretor técnico. Uma entrevista coletiva programada para o início da tarde desta quarta-feira (13) foi programada em Krasnodar, onde os hispânicos treinam para a estreia na Copa, diante do arquirrival ibérico, Portugal.