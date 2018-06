Pizzi lamenta goleada sofrida contra Rússia, mas foca na próxima partida da Arábia Saudita

A estreia com derrota por 5 a 0 contra a Rússia na Copa do Mundo não foi esperada pelo treinador Juan Antonio Pizzi, da Arábia Saudita. Após a partida, o comandante da equipe saudita comentou sobre o fraco desempenho de sua equipe.



" Jogamos uma partida muito ruim, nós não conseguimos jogar como queríamos, eles nos ganharam de uma forma muito contundente. Tentamos nos esforçar, mas o jogo foi difícil. A intenção foi uma e resultado outro. Creio que o rival fez muito pouco para ter esse resultado e, com todo respeito, foi muito mais o nosso baixo rendimento do que o potencial mostrado pelo nosso adversário", destacou o comandante.



Na coletiva, Pizzi também comentou sobre a possibilidade de alterar o planejamento de sua equipe. "Sobre a nossa estratégia, precisamos mudar. Precisamos esquecer a derrota agora e pensar no próximo jogo. Tenho confiança nesses jogadores", completou.



O resultado surpreendente da tarde desta quinta-feira fez com que o técnico argentino pensasse na próxima partida diante do Uruguai na próxima quarta-feira (20) na Arena Rostov.

"Foi uma partida dura e sofremos uma grande e inesperada derrota. A Rússia foi muito bem, enquanto não estivemos na nossa melhor forma. Eu não acredito que a equipe adversária fez alguma coisa para na surpreender. Acho que nossa performance pobre explica o resultado", frisou.



Contestado sobre sua permanência, o treinador não teme a demissão. " Tenho uma filosofia em que me preocupo em fazer o melhor possível, transmitir o que pretendo o melhor possível e tratar de fazer o melhor possível em tudo o que está ao meu alcance. Essas decisões estão fora do meu alcance. Vamos continuar a trabalhar lá. Confio no que fizemos até agora, confio no futebolistas que temos é confio plenamente em que vamos fazer uma melhor exibição no próximo jogo", finalizou.