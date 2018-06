Cristiano Ronaldo resolve novamente, Portugal vence e elimina Marrocos

Portugal venceu a seleção de Marrocos pelo placar mínimo de 1 a 0, com gol da estrela do time Cristiano Ronaldo aos 4 minutos do primeiro tempo. A partida aconteceu no Estádio Lujniki, em Moscou. Com a vitória, Portugal está a um passo de garantir a vaga na próxima fase do Mundial. Marrocos se despede da Rússia com a derrota.

Apesar da vitória, a seleção europeia não mostrou um bom futebol em campo. Com o gol de Cristiano logo no início do jogo, aos 4 minutos, os portugueses seguraram o resultado e suportaram a pressão marroquina. O capitão de Portugal marcou seu quarto gol na Copa do Mundo. Após ótimo cruzamento de Cédric, o Gajo antecipou bem o zagueiro e cabeceou firme para o fundo do gol.

Desesperado atrás de um gol, Marrocos se lançou ao ataque e infernizou a defesa de Portugal. Benatia chegou bem nos lances ofensivos, principalmente nas jogadas aéreas, mas parou em Rui Patrício duas vezes. Mas foi Ziyech quem mais arriscou pela seleção africana.

O meia era quem mais se apresentava ao jogo e buscava as infiltrações contra a seleção europeia. Ziyech quase empatou em um bonito lance que trouxe para o meio e arriscou de fora da área, fazendo Rui Patrício trabalhar mais uma vez.

Na etapa final, Marrocos foi com todas suas forças para cima de Portugal, que esperava tal reação e se fechou mais ainda. O marroquino Belhanda deu trabalho para o goleiro português. Em dois lances seguidos, o meia chutou na entrada da área e cabeceou contra a meta portuguesa, obrigando Rui Patrício a fazer duas grandes defesas.

Portugal começou a trabalhar nos contra-ataques e depositou as esperanças em Cristiano Ronaldo, que não conseguiu marcar mais gol para liquidar a partida. No fim do jogo Marrocos quase empatou com um chute perigoso de Ziyech, que desviou em Pepe antes de sair pela linha de fundo, e com Benatia, que girou em cima da defesa rival e chutou por cima do gol.

Com o resultado, Marrocos se despede do Mundial. A seleção africana não consegue mais alcançar seus adversários. O jogo de despedida será contra a Espanha, no dia 25 de junho, em Kaliningrado. Já Portugal deu um grande passo para a classificação. Os europeus enfrentarão o Irã em sua última partida pelo grupo B, no dia 25 de junho, em Saransk.