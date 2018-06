Pizzi lamenta eliminação e elogia atuação da Arábia Saudita: “Tentamos de tudo”

Google Plus

A segunda derrota da Arábia Saudita por 1 a 0 em Rostov diante do Uruguai resultou na eliminação da equipe na Copa do Mundo. Entretanto, o técnico Juan Antonio Pizzi destacou pontos importantes na atuação de sua equipe.

"Tivemos boa posse de bola, tentamos de tudo mas o resultado não veio. Defensivamente estivemos também, mas eles em um lance conseguiram resolver o jogo. Criamos dificuldades para o Uruguai e por muito pouco não conseguimos um resultado melhor", analisou o treinador.



Segundo o técnico, o fato de ele estar há pouco tempo no comando da equipe saudita não é justifica as duas derrotas e o rendimento baixo na competição, já que, segundo ele, a preparação foi boa.

"É verdade que eu comecei a dirigir a equipe há apenas sete meses, mas tive tempo suficiente para trabalhar e fazer muitos testes. Monitoramos cerca de 40 jogadores e escolhemos os 23 melhores. O que podia ser feito foi feito", ressaltou.



Eliminados previamente no torneio, os árabes enfrentam o Egito nesta segunda-feira, em Volgogrado, a partida é a última da primeira fase. Sem possibilidades de disputar a próxima fase, o objetivo da seleção da Arábia Saudita é derrotar os egípcios para quebrar um tabu de 24 anos sem vencer em Copas. "Entaremos no nosso próximo jogo da mesma forma que entramos no jogo de hoje (20). Vamos preparar o time bem nesses cinco dias porque será um jogo bem diferente contra o Egito. Esperamos ter uma boa atuação para representar bem o povo saudita", concluiu Pizzi.