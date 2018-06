Com Guerrero? França e Peru se enfrentam pela segunda vez na história

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 2ª RODADA DA FASE DE GRUPOS DA COPA DO MUNDO 2018, QUE SERÁ REALIZADA NO ESTADIO DE ECATERIMBURGO, NA RUSSIA, AS 12H.

Após vencer na estreia do Mundial, a França disputará a segunda partida contra o Peru, nesta quinta-feira (21), às 12h do horário de Brasília, no Estádio de Ecaterimburgo, em Ecaterimburgo. Sendo a primeira vez que as equipes se enfrentam na Copa do Mundo. Além disso, o confronto marcará o centésimo jogo do goleiro Lloris com Los Tricolores.

As seleções francesa e peruana se enfrentaram apenas uma vez em toda a história. No dia 28 de abril de 1982, o Peru venceu a França por 1 a 0, o amistoso foi disputado no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, na França. O gol foi marcado pelo atacante Oblitas. Naquela ocasião, os Les Blues contava com grandes jogadores como Michel Platini, Jean Tigana, Dominique Rocheteau, Manuel Amoros e Maxime Bossis. Porém, a La Blanquirroja jogaram de igual para igual e saíram com a vitória.

França busca vitória para ficar mais perto da classificação às oitavas de final

A França estreou com vitória, após vencer a Austrália por 2 a 1, com gols de Griezmann e contra do lateral-esquerdo Behich. Antes de viajar para Ecaterimburgo, os Blues realizaram um treino de portões fechados, na última terça-feira (19).

Porém, em vídeo divulgado no canal do youtube da Federação Francesa de Futebol (FFF), é possível absorver alguns acontecimentos do treino. Durante as atividades, a seleção francesa aprimorou o condicionamento físico e o tradicional 'bobinho'. Além disso, o técnico Didier Deschamps comandou um treino com finalizações, na entrada da área.

Com relação ao time titular que jogará contra o peru, Didier Deschamps promoverá duas mudanças. O Blaise Matuidi e Olivier Giroud entram no lugar de Tolisso e Dembelé. Logo, o esquema tático deve ser alterado para o 4-2-3-1, com Kanté e Pogba como dupla de volantes. Mbappé, Matuidi e Griezemann como trio da frente e Giroud como centroavante.

Foto: Divulgação/FFF

Em material divulgado no site oficial da FFF, Olivier Giroud falou sobre o fato de ter jogado com os pontos contra a Austrália, mas contra o Peru atuará sem os pontos. O atacante também falou sobre as lições que as partidas anteriores trazem para o próximo triunfo.

"Todas as outras partidas foram muito disputadas, por isso temos que estar felizes com os nossos três pontos. Foi importante começar com uma vitória, e isso nos permitiu trabalhar no que precisamos aperfeiçoar no jogo contra o Peru", explicou o camisa 9.

"Sabemos o que esperar, uma dura batalha física contra um time que joga um bom futebol. Nós precisamos estar prontos. Talvez seja como o jogo que jogamos contra a Colômbia há alguns meses, então sabemos o que esperar. Eles serão difíceis no ataque, mas podem ser mais atentos do que a Austrália, então pode haver algumas lacunas a serem exploradas", completou Giroud.

Após derrota, Peru busca se reerguer com Paolo Guerrero

Já o Peru estreou com derrota para a Dinamarca por 1 a 0. Com isso, a missão é se reestabelecer no Grupo C, para tentar a classificação na segunda posição e chegar com esperanças na última rodada. Porém, a seleção peruana tem dois problemas para o confronto contra a França.

O volante Renato Tapia ainda não se recuperou do choque de cabeça com o adversário durante o primeiro jogo. Ele apagou e, no dia seguinte, revelou que não lembrava da partida. Caso seja confirmada sua ausência, Pedro Aquino deve ser o substituto. Outro que também não vem treinando regularmente é o atacante Carillo, com dores musculares. Ele, porém, não deve ser problema.

A grande novidade pode ser a presença de Paolo Guerrero no time titular, que havia entrado apenas no segundo tempo do triunfo contra a Dinamarca.

Foto: Divulgação/FPF

Em entrevista coletiva antes do jogo contra a França, o técnico Ricardo Gareca comentou sobre o atacante Paolo Guerrero e também do confronto contra os franceses, que será fundamental se quiser avançar às oitavas de final da Copa do Mundo.

“Não definimos o time ainda. Então eu não posso responder a sua pergunta. Paolo está bem fisicamente. Foi o último a se juntar ao elenco, mas está muito bem“, disse o técnico.

“Vamos jogar contra a França como sempre jogamos. Em todas as partidas nós temos um estilo e vamos manter. Eu gosto de definir um estilo, que é independente da estratégia de jogo. Claro que respeitamos a França, é a favorita do grupo. Mas acho que podemos vencer qualquer time“, completou Gareca.

Ainda expressou a sua opinião, contrária sobre o árbitro de vídeo que está sendo utilizado no Mundial de 2018, o VAR, que está dividindo opiniões e gerando debates sobre o uso da tecnologia no futebol.

“Tenho um conceito claro: futebol é diferente de qualquer outro esporte. Convivemos com o erro sempre, e o mais atraente do futebol é isso. Futebol já colocou quarto árbitro, colocou árbitro atrás dos gols para melhorar as questões e hoje em dia tem o VAR, mas às vezes ainda vemos circunstâncias com gols que têm infrações“, opinou Ricardo Gareca.