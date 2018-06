Jogo Nigéria x Islândia AO VIVO online pela Copa do Mundo 2018

Google Plus

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Nigéria e Islândia válido pela segunda rodada do Grupo D. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida!

Em termos de escalação, nenhum dos dois treinadores antecipou a formação que pretendem utilizar, porém, deverão manter a base da da primeira rodada.

“Vamos encontrar muitas dificuldades porque a Nigéria possui um conjunto de atletas muito forte fisicamente e que sabem utilizar isso em proveito de seu estilo de jogo. Eles são atletas fortes, rápidos e com muita habilidade. São muito bons no contra-ataque. Vamos precisar tomar muito cuidado com a imposição de estilo que eles vão tentar impor. A ocupação de espaços mais uma vez será importante para o sucesso da nossa equipe”, disse Heimir Hallgrisson.

Pelo lado da Islândia, a preocupação do treinador Heimir Hallgrisson é com a força física do adversário.

Nigéria x Islândia ao vivo

“A Islândia chega para a Copa do Mundo pela primeira vez. Porém, tem uma média de idade muito acima da média dos nossos jogadores, que entrarão em campo pressionados pela necessidade de um resultado positivo, sob pena de eliminação. Portanto, é o jogo da experiência contra a juventude. Da pressão contra a tranquilidade. Não dá para colocar a Nigéria como favorita e sim esperar mais um combate equilibrado, como tem sido a tônica desta Copa do Mundo”, falou Rohr Gernot.

Rohr Gernot, técnico da Nigéria, manifestou preocupação com a pressão que sua equipe vai encarar neste jogo e ironizou aqueles que colocam nas costas dos nigerianos o favoritismo, uma vez que a Islândia vai para a sua primeira Copa do Mundo.

Os islandeses surpreenderam ao arrancar empate por 1 a 1 com a Argentina na estreia e querem manter vivo o sonho da vaga nas oitavas de final. Para os nigerianos, reação é o grande desejo após a derrota de 2 a 0 para a Croácia no último sábado.

Nigéria e Islândia duelam nesta sexta-feira (22), às 12h00, na Arena Volgogrado, em Volgogrado, na Rússia, em duelo que completa a segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo.