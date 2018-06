Jogo Bélgica x Tunísia AO VIVO online na Copa do Mundo 2018 (0-0)

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA SEGUNDA RODADA DO GRUPO G DA COPA DO MUNDO 2018. A PARTIDA ACONTECERÁ NO SPARTAK STADIUM, EM MOSCOU, ÁS 09H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

O Spartak Stadium é a sede da partida e o encontro entre Bélgica x Tunísia é o terceiro jogo da Copa do Mundo no estádio. Argentina 1 x 1 Islândia e Polônia 1 x 2 Senegal foram os jogos já realizados no local. Brasil x Sérvia e uma partida das oitavas de final são os jogos a serem concluídos na Arena localizada em Moscou.

O jogo de 2014 foi marcado por muito granizo em campo (Fonte:Getty Images)

O último amistoso disputado entre Bélgica e Tunísia ocorreu antes da Copa do Mundo 2014, em Bruxelas, com vitória da Bélgica por 1 x 0, gol de Mertens

A Tunísia, que disputa a sua quinta copa, enfrentou seleções europeias nove vezes e jamais venceu, com três empates (Alemanha em 1978, Romênia em 1998 e Bélgica em 2002) e seis derrotas (Polônia em 1978, Inglaterra em 1998, Rússia em 2002, Espanha em 2006, Ucrânia em 2006 e Inglaterra em 2018)

Em sua 13ª participação em Copas, a Bélgica enfrentará um time africano pela quarta vez em mundiais, com um retrospecto de duas vitórias (Marrocos em 1994 e Argélia em 2014) e um empate (Tunísia em 2002)

Wilmots marcara o primeiro gol do confronto em 2002 (Fonte:Getty Images)

O primeiro confronto entre as seleções em mundiais foi na Copa do Mundo 2002, disputada na Coréia e no Japão. No dia 10 de Junho de 2002, em Oita, as duas seleções empataram por 1 x 1, com gols de Wilmots (Bélgica) e Bouzaiene (Tunísia)

E é na cidade de Moscou que a Bélgica enfrentará a Tunísia pela segunda vez em Copas do Mundo. O jogo está marcado para começar 09h, no horário de Brasília

A Copa do Mundo 2018 chega ao seu décimo dia e teremos neste Sábado (23), a segunda rodada do Grupo G. O jogo será entre a líder Bélgica diante da Tunísia. O jogo acontecerá no Spartak Stadium