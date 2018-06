Pékerman enaltece atuação de James e destaca confiança em importante vitória da Colômbia

Google Plus

A Colômbia venceu sem dificuldades a Polônia por 3 a 0 e decretou a eliminação dos europeus da Copa do Mundo. Depois de estrar com uma derrota para o Japão, rondavam pela seleção sul-americana, dúvidas se poderiam passar de fase. Com essa vitória, Jose Pékerman vê uma luz para a Colômbia.

O comandante colombiano destacou em entrevista a boa atuação de b com o meia Quintero, que fez um bom jogo contra o Japão. O técnico tinha uma dúvida sobre quem tirar dos titulares do primeiro jogo, para a entrada de James, que não começou a primeira partida por causa de uma indisposição.

“Conhecendo os jogadores. Eles sabem que em algum momento isso poderia acontecer (atuar juntos). São tantas situações que acontecem num time de futebol. Não posso negar a satisfação porque mais uma vez acreditamos que poderia ser importante os dois juntos. Isso se dá em função do resto. Todo o time respondeu ao que estava preparado. São dois jogadores com grande talento e eles e portaram muito bem e se complementaram muito bem”, comentou.

A vitória serviu também para Pékerman mandar um recado para Carlos Sánchez, que foi expulso contra o Japão e acabou prejudicando a equipe. O técnico dedicou o triunfo para ele, depois que circularam notícias que o jogador estava sendo acusado de morte, após o erro.

“Esse triunfo é para o Carlos Sánchez. Não posso dizer se essa informação é verdadeira ou não. O que posso dizer é que o jogador estava muito emocionado por esse tema. Todos vemos que o futebol é outra coisa. O futebol é um jogo, que fazemos com responsabilidade, dedicação. Ser for ou não confirmada é algo muito doloroso e não podemos ter essas coisas no futebol”, dedicou.

Para a última rodada, Pékerman espera um jogo muito difícil contra Senegal, na quinta-feira (28), às 11h, que está a frente da seleção sul-americana na classificação. Apesar de estarem atrás, o técnico acredita que essa grande vitória em cima da Polônia deu confiança a equipe.

“Senegal tem o seu estilo, mas nós também usaremos o estilo da Colômbia para conseguir segurar esses jogadores fortes que tem Senegal. Com esse triunfo, a nossa confiança vai aumentar para buscarmos a nossa vaga”, finalizou.