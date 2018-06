Fernando Hierro não fica satisfeito com atuação da Espanha e alerta: “Não podemos dar muitas chances”

A Espanha começou a Copa do Mundo da Rússia com muitas dúvidas. Trocando o técnico faltando dois dias para a estreia, era natural que essas cobranças acontecessem. No último jogo da fase de grupos, essas questões ainda permanecem com as atuações da La Roja, principalmente depois do empate de hoje por 2 a 2.

Fernando Hierro reconhece que sua equipe não teve uma atuação convincente e contra Marrocos mais uma vez deixou a desejar. O comandante espanhol também alertou sobre o caminho que devem trilhar, agora no mata-mata.

“Depois de muito sofrimento, tinha avisado, eles estavam vindo com tudo, exceto Benatia. Temos de ser auto-críticos: este não é o caminho, não podemos dar muitas chances”, alertou.

O técnico aproveitou para comentar sobre o VAR, que tem dado o que falar na Copa do Mundo. Iago Aspas havia marcado um gol de letra na partida, mas foi anulado pelo bandeira, que assinalou impedimento. Após ser notificado, o juiz consultou o árbitro de vídeo a validou o gol dos espanhóis.

“O VAR é algo que nos falaram como seria. Sabemos como funciona e o que aconteceu é que esperamos para ver a decisão”, comentou.

Hierro já sabe o que precisará trabalhar para a próxima fase: o sistema defensivo. Sofrendo cinco gols em três jogos, o técnico reconhece que precisa melhorar e confia na qualidade de seus jogadores.

“Se queremos onde sonhamos, nós precisamos ajustar esses detalhes. Devemos ser os primeiros a nos criticar. Sei que há espaço para uma melhora. Temos jogadores de qualidade, mas precisamos ajustar as transições, pois equipes com muita força física nos causam muitos problemas”, finalizou.