Óscar Tabarez lamenta eliminação do Uruguai e desabafa: “Nosso sonho acabou hoje”

Na manhã desta sexta-feira (6), o Uruguai enfrentou a França e perdeu por 2 a 0 sendo eliminado da Copa do Mundo 2018 no estádio de Níjni Novgorod, nas quartas de finais. Em seguida Óscar Tabarez falou com a imprensa sobre a derrota para a seleção francesa.

"Faltou o que falta em qualquer equipe quando perde. Não jogamos tão bem como os nossos rivais. Foi por isso que perdemos. Fizemos um grande esforço físico nos primeiros 20 minutos, mas depois não conseguimos explorar os pontos fracos da França. A França controlou bem a situação e depois do segundo golo era uma grande diferença entre as duas equipas. Jogaram melhor do que nós", explicou.

Em seguida foi comentado sobre o fim do ciclo na Copa, mas mostrou que irá vir firme para a Copa América. Apesar da eliminação e da decepção, Óscar fez um parâmetro com seleções de elite que foram eliminadas.

"O nosso sonho acabou hoje, mas isso não significa que nós não vamos nos preparar para os próximos encontros, para a Copa América. Este sonho acabou, mas temos de seguir em frente, sabendo que haverá mais sonhos. Há muitos países que pertencem à elite do futebol que deixaram este torneio bem mais cedo do que nós. Claro que é doloroso, mas não temos de ser demasiado dramáticos", disse o técnico.

Por fim comentou sobre um futuro e que não desperdiçou chance, exaltando o Uruguai e mostrando que toda seleção pode errar.

“Apenas quem não faz nada não comete erros na vida. Falei com os meus jogadores e disse-lhes para manterem a cabeça erguida. Não há nada que lhes possam apontar. O Uruguai vai continuar a ser um país de futebol e vai viver coisas boas no futuro", assegurou.