Ex-Barcelona, Luis Enrique é confirmado como novo treinador da Espanha

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), confirmou o ex-treinador do Barcelona, Luis Enrique, como o escolhido para assumir a Espanha após uma conturbada Copa do Mundo. O treinador será o terceiro comandante da seleção espanhola em menos de um mês.

O técnico, que também teve passagens pelo Celta de Vigo, da Espanha, e pela Roma, foi anunciado pelo novo diretor esportivo da RFEF, José Francisco Molina.

Luis Henrique assinou um contrato de dois anos e terá a difícil missão de devolver a Espanha aos trilhos, retomando o futebol que conquistou uma Copa do Mundo e duas Euros de forma consecutiva.

Três técnicos em menos de um mês

Faltando apenas dois dias para o Mundial na Rússia, a Federação anunciava a demissão do então técnico, Julen Lopetegui. A demissão foi uma resposta à decisão do treinador que pretendia assumir o Real Madrid, logo após o término da Copa, o que acabou não sendo bem aceito. Com isso, o até então diretor esportivo, Fernando Hierro, assumiu a seleção em caráter de urgência.

A confusão afetou diretamente o desempenho dos espanhóis, que acabaram sendo eliminados de forma surpreendente nas oitavas de final, saindo nos pênaltis para a anfitriã Rússia. Após a Copa, a RFEF anunciou a saída de Hierro de todas as funções na Federação.

Desempenho de Luis Enrique no Barcelona

Luis Henrique é o terceiro treinador com mais títulos na história do Barcelona, com nove conquistas, atrás apenas de Johan Cruyff (11) e Pep Guardiola (14). Em seus três anos à frente do clube catalão, o treinador conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, dois Campeonatos Espanhóis, três Copas do Rei, uma Supercopa da Europa e uma Supercopa da Espanha. Foram 181 jogos disputados, com 138 vitórias, 22 empates e 21 derrotas.