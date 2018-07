Fim do ciclo: Cristiano Ronaldo deixa Real Madrid após nove anos: “Chegou a hora”

Google Plus

Chega ao fim a passagem vitoriosa de Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid. Em comunicado oficial publicado nesta terça feira, o clube se despediu do craque português, anunciando a sua transferência para a Juventus.

Foram nove anos vestindo a camisa merengue, numa passagem marcada por títulos e uma série de recordes, que o levaram ao status de lenda no clube.

Em tom de agradecimento, o clube da capital espanhola expressou sua gratidão ao cinco vezes melhor do mundo:

“Para o Real Madrid, Cristiano Ronaldo será sempre um dos seus grandes símbolos e uma referência única para as próximas gerações. O Real Madrid será sempre a sua casa”, disse o clube.

Logo em seguida, Ronaldo se pronunciou através de uma carta divulgada pelo próprio Real, agradecendo ao carinho recebido durante sua passagem pelo time. Na carta, o português revelou que a decisão de sair partiu dele, e explicou seus motivos:

“Acredito que chegou a hora de começar uma nova etapa em minha vida, e é por isso que pedi ao clube que aceitasse me transferir. Eu me sinto assim e peço a todos, especialmente aos torcedores, que por favor me compreendam” - diz um trecho da carta.

Em nove anos, o craque foi fundamental para que o clube reconquistasse a Europa, conquistando quatro Liga dos Campeões, três de forma consecutiva, sendo artilheiro em todas elas. Além disso, CR7 se tornou o maior artilheiro da história merengue, com 450 gols em 438 jogos: média de 1,02 gols por partida.

O luso, que também é o maior artilheiro da história da Champions, chega a Juventus pelo valor de € 100 milhões (R$ 447 milhões), num contrato válido até junho de 2022.

O camsia 7 terá a missão de levar o clube italiano a conquista do título europeu, fato que não acontece desde 1996, última conquista da Velha Senhora.