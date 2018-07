Mandzukic decide, Croácia passa pela Inglaterra e vai à final da Copa pela primeira vez

INCIDENCIAS: Partida válida pelas semifinais da Copa do Mundo, disputada no estádio Luzhniki, em Moscou.

A história foi feita pela Croácia. Diante de uma Inglaterra guerreira e poderosa, Perisic e Mandzukic, o segundo marcando na prorrogação, garantiram os croatas em sua primeira final de Copa do Mundo em toda a história.

Domingo (15), às 12h, o Estádio Luzhniki, em Moscou, conhecerá o novo país a dominar o futebol mundial. A França será o adversário dos quadriculados. Em 1998 se enfrentaram nas semifinais, mas deu Les Bleus. A revanche será nesta decisão.

Domínio inglês e golaço de Trippier

Trippier ‘com fé no pé’, como narra Luís Roberto, abriu o placar aos quatro minutos. Modric cometeu falta em Dele Alli. O camisa 12 bateu bonito por cima da barreira e abriu o placar.

Maguire chegou duas vezes pelo alto após cobranças de escanteio. Na primeira o zagueiro cabeceou por cima do gol. Na segunda oportunidade ele cabeceou com mais perigo, à esquerda do gol.

Kane teve tudo para ampliar. O camisa 9 recebeu e finalizou cruzado, mas Subasic defendeu. A sobra ficou para o atacante, mas ele explodiu na trave e bateu no goleiro após seu chute.

Lingard foi outro que se aproximou muito das redes. Após contra-ataque puxado por Kane, Dele Alli recebeu e acionou o camisa 7, que bateu colocado, tirando do camisa 1 croata, mas do gol também.

Perisic desafoga Croácia e força prorrogação

No início da etapa final, Kane quase teve a chance de marcar. Após jogada de Lingard, Young cruzou rasteiro para o capitão inglês, mas Vida chegou para afastar na hora certa.

A Croácia assustou, quase empatou. Modric cruzou e Maguire fez o corte, porém na sobra Perisic dominou e encheu o pé, mas Kyle Walker salvou com a barriga, evitando o gol.

Aos 22 minutos, o desafogo croata. Vrsaljko cruzou, Walker vacilou e Perisic se antecipou ao defensor para desviar, não dando chances de defesa ao goleiro Pickford.

O autor do gol passou a gostar do jogo. Logo na sequência, Stones errou no corte e a bola se ofereceu ao camisa 4, que mandou na trave. Na sobra, Rebic chutou em cima do camisa 1 inglês.

Mandzukic coloca a Croácia na final do Mundial pela primeira vez

Mais uma prorrogação para ingleses e croatas na Copa. Kane poderia ter feito de cabeça, colocado sua seleção na frente, mas Vrsaljko salvou em cima da linha. Mandzukic teve grande oportunidade também, mas Pickford saiu sem medo e defendeu de joelho.

Aos três minutos do segundo tempo, a Croacia foi abaixo. Após Stones dormir no lance, Mandzukic saiu de cara para o gol e encheu o pé para aproximar os quadriculados de sua primeira final de Copa.