Danijel Subasic e a eterna lembrança de seu melhor amigo

A amizade é uma das grandes maravilhas e virtudes do ser humano. O croata Danijel Subasic, de 33 anos, é um grande exemplo que ela pode ir muito além dessa vida. O goleiro titular da Croácia perdeu em 2008 seu colega de clube e amigo num acidente de trabalho e nunca o esqueceu.

Danijel Subasic e Hrvoje Custic eram dois jovens croatas com 23 e 24 anos que atuavam no Zadar, da Croácia. A amizade dos dois era muito além das quatro linhas, se consideravam irmãos.

"Ele era mais que um amigo. Era um irmão. Nós estávamos sempre juntos", disse Subasic em entrevista.

A tragédia ocorreu numa partida oficial em 2008. No Zadar havia um grande jogador que sempre era procurado por Subasic na hora de repor a bola em jogo.

Seu amigo brincando pediu para o goleiro lançar a bola para ele invés do grandalhão, que o atendeu prontamente. Custic se atrapalhou com a bola e acabou se chocando de cabeça numa placa de concreto.

O jogador teve que ser encaminhado imediatamente ao hospital. Após passar cinco dias entre a vida e a morte, o amigo de Subasic acabou falecendo.

"Há dias em que me lembro dele praticamente o tempo inteiro. Nós tínhamos um acordo, eu sempre deveria tentar repor a bola lançando para nosso atacante. Mas às vezes eu tentava encontrar Hrvoje no campo. É difícil não lembrar", disse o goleiro croata recentemente.

Após isso os jogadores concordaram em entrar em campo com uma camisa por baixo do uniforme contendo a imagem de Custic. Mas seu melhor amigo Subasic foi além e prometeu que usaria ela até o fim de sua carreira profissional.

''Concordamos que, no jogo seguinte, todos nós iríamos entrar em campo com uma camisa com a sua figura. E eu jurei que iria usá-la debaixo da camisa até o final da carreira. Então tem sido e será assim no futuro. Eu estava usando mais tarde no Hajduk e agora no Mônaco, na Liga dos Campeões e no Campeonato Francês. E também vou usá-la na Copa do Mundo'', disse o goleiro croata antes de ir para o mundial na Rússia.

Foto: Alex Livesey/Getty Images

Para seguir homenageando o amigo, Subasic teve que ir até contra proibições da Fifa, que não permite mensagens em camisas por baixo.

''Foi tudo ele. Ninguém pediu para ele suar a camisa. Ele prometeu, faz isso todo dia, toda hora. Ele fala que seu amigo é um anjo que está olhando por ele'', contou Gabelic.