Apresentação de Cristiano Ronaldo na Juventus AO VIVO hoje

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da coletiva nós voltamos com todos os detalhes deste dia movimentado em Turim. Fique conosco.

Com sua chegada à Juventus, Cristiano terá a missão de entregar o caneco da copa continental aos italianos que vêm batendo na trave, apesar de sua soberania na Itália, onde foi campeão por sete vezes consecutivas nos últimos sete anos.

Além dos feitos individuais, o gajo faturou um tri-campeonato da Uefa Champions League com o Real Madrid, sendo artilheiro em todas as edições até então.

Seu último gol que foi destaque no mundo todo, foi na temporada 2017/18 da Champions League, quando marcou um gol de bicicleta, justamente em cima da Juventus.

Nos anos em que vestiu a camisa do Real Madrid, em 438 jogos, Cristiano marcou a história do clube merengue ao marcar 450 gols, sendo o maior artilheiro do clube, ultrapassando diversos nomes históricos como Raúl e Alfredo Di Stéfano.

Com a chegada do atacante, a Serie A passa a ter um melhor jogador do mundo após 11 anos. O último a jogar na liga com tal título individual foi Kaká, quando atuava pelo Milan.

Depois de dar atenção aos fãs, Cristiano realizou exames médicos e por volta da 13h30 (de Brasília), concederá entrevista coletiva.

(Foto: Divulgação/Juventus FC)

Cristiano já esteve presente no CT da Juventus, onde realizou exames médicos e tirou fotos com a torcida, que estava em peso no local.

Colaboradores da Fiat, não aceitaram a contratação do atleta por conta do valor investido, já que Andrea Agnelli, presidente da Juventus, é um dos executivos da montadora.

Apesar da chegada de Cristiano Ronaldo ter sido festejada por diversos torcedores juventinos, do lado da população não foi bem assim.

(Foto: Divulgação/Juventus FC)

Na tarde de ontem (15), Cristiano mudou seu cronograma e chegou à Turim. O craque estava programado para chegar nesta segunda-feira, mas optou em vir antes para evitar assédio da imprensa italiana;

O camisa 7 do Real Madrid surpreendeu ao deixar o clube após nove anos e acertar sua ida à Vecchia Signora por €100 milhões, assinando contrato de quatro temporadas com os italianos.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Nesta segunda-feira (16) Turim vai parar. Hoje, Cristiano Ronaldo será oficialmente apresentando na Juventus e você não perde nada aqui, na VAVEL Brasil.