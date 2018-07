Precisando de maior rodagem na Europa, Gerson é emprestado à Fiorentina por uma temporada

Google Plus

Apesar de não estar em condições de fazer contratações bombásticas neste mercado de transferências, a Fiorentina anunciou mais um reforço para 2018/19, nesta sexta-feira (20). O meio-campista Gerson, que atualmente estava na Roma, chega por empréstimo à Viola até o final da temporada.

Em seu Twitter oficial, a equipe de Florença confirmou o acerto com o meio-campista de 21 anos.

Gerson, que chegou à Roma em 2016 por €16 milhões, vindo do Fluminense e de lá pra cá veio conquistando seu espaço aos poucos nos giallorossi e atuando no decorrer dos jogos na temporada. Em 2017/18, atuou em 31 partidas dentre Serie A, Copa Itália e Champions League, onde marcou dois gols.

Com o mercado de transferências aberto, o Atlético-MG tentou a contratação do atleta por empréstimo, mas a Roma pensava em mantê-lo no futebol europeu para ganhar mais ritmo de jogo e se ambientar, tornando atrativa a sua ida à Fiorentina.

Agora, Gerson se junta ao zagueiro Federico Ceccherini e ao meio-campista dinamarquês, Christian Nørgaard como os novos reforços na temporada. A chegada de Gerson e de Nørgaard são para suprir a ausência do croata Milan Badelj, que não renovou seu vínculo com a Fiorentina nesta temporada.