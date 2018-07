Com gol de Götze , Dortmund bate Manchester City e garante vitória na estreia da Champions Cup

Na estreia da International Champions Cup, o Manchester City, atual campeão inglês, enfrentou os alemães do Borussia Dortmund, na noite desta sexta-feira (20), em Chicago, nos Estados Unidos. Entretanto, apesar de amistoso, a partida não foi positiva para os ingleses que estrearam com uma derrota de 1 a 0, com Mário Götze marcando o único gol do confronto após bater penalidade.

Com uma equipe totalmente reserva, visto que foi o clube que mais cedeu jogadores para a Copa do Mundo, os citzens ficaram mais tempo com a bola, entretanto, criaram poucas chances.

Já o Dortmund, veio com um time misto, mas ainda era possível se notar a presença de titulares como Mário Götze e Schmelzer dentro de campo.

O confronto, por ser um amistoso, teve um ritmo lento, com os alemães levando a melhor no duelo físico. Na metade da primeira etapa, o jogo se mostrava equilibrado. O brasileiro Douglas era o destaque dos ingleses ao lado de Phil Foden e Mahrez, que fazia sua estreia na equipe.

Os goleiros pouco foram exigidos, e no final da primeira etapa, Pulisic foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti. Götze converteu e colocou os alemães à frente do placar.

Mahrez ainda bateu falta na entrada da área e exigiu defesa providencial do goleiro Hitz e a primeira etapa terminou com a derrota parcial do Borussia Dortmund.

Com equipes totalmente alteradas para o segundo tempo, o jogo passou a ser mais movimentado, mais para o lado do Dortmund, que incomodou o City durante toda a segunda etapa.

Hart, que retornou à equipe depois de estar emprestado ao West Ham, fez boas defesas quando foi exigido, mas não passou disso.

O City, por sua vez, tinha dificuldades em sair jogando e esbarrava na inexperiência de seus atletas, no desentrosamento e também na diferença dos elencos, já que o Dortmund tem uma equipe menos completa e não se dá ao luxo de ter opções em mãos.

Ao final, nenhuma das equipes produziu chances contundentes para empatar ou ampliar o placar e o Borussia Dortmund saiu com os três pontos na competição de pré-temporada.