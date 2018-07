Sofiane Boufal deixa Southampton e chega por empréstimo ao Celta de Vigo

O Celta de Vigo anunciou nesta sexta-feira (20) a contratação por empréstimo do meia-atacante marroquino Sofiane Boufal, que atuou na Inglaterra, jogando a Premier League, na última temporada.

O jogador de 24 anos perdeu espaço em sua última temporada pelo Southampton, sendo dispensado pelo treinador dos “Saints”, Mark Hughes, que declarou não ter planos para o atleta.

Boufal se juntou ao time inglês em agosto 2016, quando deixou o Lille, da França, por 16 milhões de libras, se tornando a contratação mais cara da história do clube. Pelo Southampton, o jogador disputou 59 partida, marcando quatro gols.

O marroquino chega ao Celta de Vigo com opção de compra após o término do empréstimo. Sofiane é o quarto reforço do clube espanhol para a temporada 2018/19, se juntando ao lateral-esquerdo David Juncà, o zagueiro mexicano Néstor Araujo e ao meia turco Okay Yokuşlu.