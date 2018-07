Em negociação milionária, Richarlison é o novo reforço do Everton

Richarlison vestirá azul nessa temporada. O jogador realizou exames médicos, no centro de treinamento Finch farm, e foi aprovado, decretando assim a sua contratação junto ao Everton, de forma oficial, nesta terça-feira (24).

De acordo com os jornais ingleses, os toffes irão desembolsar cerca de 45 milhões de libras (algo em torno de R$ 222,9 milhões, na cotação atual) para contar com o atleta. Com isso, o atacante brasileiro se junta ao islandês Gylfi Sigurdsson como a contratação mais cara da história do clube. Apesar da negociação entre clubes ingleses, um time brazuca também saiu lucrando na história.

O atacante foi um pedido do técnico Marco Silva, que foi responsável pela vinda de Richarlison à Premier league, quando era técnico do Watford e trouxe o jogador, vindo do Fluminense, na última temporada por 11,5 milhões de libras (R$ 57 milhões na cotação atual). Na época, o atleta foi peça fundamental no início de temporada dos hornets, marcando cinco gols nas primeiras 11 partidas, das 32 que atuou como titular. O interesse do treinador português despertou depois do jogador se destacar como um dos jovens mais promissores no Campeonato brasileiro.

A velocidade, habilidade e força física foram atribudos essenciais para Richarlison conseguir uma rápida adaptação na premier league. O brasileiro salientou sua ambição e desejo de fazer história com a camisa do Everton. O jogador foi o primeiro contratado de Marco Silva para a temporada, assinando com os blues por cinco anos, com o término do contrato em Junho de 2023. O atacante acredita que o português pode ajudar a tornar seus “sonhos uma realidade aqui em um dos maiores clubes da Inglaterra", como ele disse para a Everton TV, veículo de comunicação oficial do novo clube.

“Conheço o gerente (técnico Marco Silva) há algum tempo, obviamente, então sei como ele trabalha. Eu me desenvolvi muito bem com ele enquanto ele estava comigo no Watford. Foi muito bom trabalhar com ele e um dia acredito que ele pode me ajudar a ser convocado para o Brasil, na seleção principal. Mas isso é para o futuro e meu presente está aqui com o Everton. Eu quero que meus sonhos se tornem realidade aqui em um dos maiores clubes da Inglaterra", afirmou Richarlison, que completou:

“O Everton confiou em mim e pretendo honrar esta camisa e demonstrar em campo por que vim para cá. Quero marcar mais gols, fornecer mais assistências aos meus colegas de equipe e ajudar da maneira que for possível. Todos no mundo conhecem o Everton. É um clube muito grande, um dos maiores da Inglaterra, como eu disse. Estou muito feliz e honrado por estar aqui", finalizou o jogador.

Sobre a nova contratação, o técnico Marco Silva acredita no trabalho de Richarlison e diz que o jogador tornará a equipe mais competitiva, por conta da polivalência do atacante brasileiro, que pode ocupar, praticamente, todos os setores de ataque, jogando tanto pelos lados do campo, como um jogador de área, por conta da sua estatura. Além disso, o técnico português mandou um recado para os blues sobre a nova aquisição.

"Ele é mais um jogador que pode nos ajudar. Ele fará com que nossa equipe seja mais competitiva. Os Evertonianos verão um jogador que estará 100 por cento comprometido em ajudar a nossa equipe sempre", disse o comandante.

Fluminense lucra com a negociação

Com a venda de Richarlison, o tricolor das laranjeiras, teria direito de 10% em uma direfença entre do que foi pago e o que pode vir a ser recebido pelo Watford, por conta de um acordo feito pela direção dos clubes, quando o atacante foi negociado para o exterior. Sendo assim, os hornets receberiam 33,5 milhões de libras (cerca de R$ 166 milhões, na cotação atual) com a venda. Já o Fluminense, lucraria com 3,5 milhões de libras (R% 17 milhões).

Richarlison tem 21 anos e foi revelado pelo América Mineiro, onde fez 55 jogos e marcou 13 gols. No Fluminense, o atacante teve 67 partidas e balançou as redes 19 vezes. No Watford, o brasileiro anota cinco gols em 41 jogos.