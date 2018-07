Atlético de Madrid oficializa contratação do atacante português Gelson Martins

O Atlético de Madrid anunciou nesta quarta-feira, a contratação do português Gelson Martins. O ponta de 23 anos, assinou um contrato de cinco temporadas com o clube espanhol, se tornando o segundo jogador de Portugal no elenco, junto com o goleiro André Moreira.

Gelson foi um dos nove atletas que rescindiram de forma unilateral com o Sporting CP. A decisão se deu a partir dos casos de violência da torcida, que invadiu a Academia de Alcochete, centro de treinamento do clube, ameaçando e agredindo jogadores e outros funcionários.

Os valores oficiais ainda não foram divulgados, mas de acordo com o jornal português “A Bola”, o clube “Colchonero” teria desembolsado 15 milhões de euros por metade do passe do jogador.

Segundo informações, a negociação teria sido um pedido de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid. O treinador argentino ficou impressionado com as atuações do ponta nos duelos contra o Real Madrid, na temporada passada, e fez questão de pedir que o clube fizesse um esforço para contratação do atleta, que poderia dar mais profundidade e velocidade ao ataque.

Com a camisa do Sporting CP, Gelson disputou 140 partidas, marcando 27 gols e dando 30 assistências. O jogador ainda totaliza 19 jogos com a camisa da seleção portuguesa, e fez parte do grupo que disputou a Copa do Mundo em 2018.