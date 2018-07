Após empate na etapa regulamentar, United vence Milan nos pênaltis na Champions Cup

Na madrugada de quarta para quinta-feira (26), Milan e Manchester United disputaram jogo amistoso de pré-temporada na International Champions Cup, no Rose Bowl Stadium, em Pasadena nos Estados Unidos. Os Red Devils venceram os rossoneri nos pênaltis por 9 a 8, depois de um empate de 1 a 1 no primeiro tempo.

Em um jogo movimentado, as duas equipes buscaram agredir as respectivas defesa e o Manchester United foi quem inaugurou o placar primeiro, com Alexis Sánchez, que recebeu passe de Juan Mata entre os zagueiros e saiu cara a cara com o goleiro Donnarumma, finalizando no cantinho do gol.

Dois minutos depois, Bonucci lançou Suso dentro da área, que dominou a bola se livrando da marcação e finalizando forte, no canto do goleiro Grant.

Com o empate no marcador, as equipes tiveram chances, mas a pontaria e os goleiros se mostraram atentos nos lances de perigo. Aléxis Sánchez era um dos atletas mais ativos no United, visto que ligava contra-ataques velozes e incomodava a defesa milanista. Já o Milan tinha Suso com sua individualidade na ponta direita, mas que teve poucas chances no duelo.

Na segunda etapa, o Milan foi superior, acertou a marcação que era um quesito em dificuldade e passou a pressionar o United. Borini ainda carimbou a trave nos instantes finais e Shaw fez Pepe Reina trabalhar na defesa, mas os 90 minutos terminaram em 1 a 1.

Durante as penalidades, Pepe Reina brilhou e defendeu quatro cobranças das 13 que aconteceram. No pênalti que decretou a vitória do United, Kessié tentou a finalização de cavadinha e mandou por cima do gol, dando os dois pontos aos ingleses.

Agora, o United volta a campo no próximo sábado (28), em amistoso contra o Liverpool. Já o Milan terá o Tottenham pela frente, na próxima terça-feira (31)