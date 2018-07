Após arrancar empate no final, Juventus bate Benfica nos pênaltis pela Champions Cup

Em sua segunda partida pela International Champions Cup, Benfica e Juventus se enfrentaram, na tarde deste sábado (28), no estádio Red Bull Arena, localizado em Nova Iorque. Mesmo sem chances claras de gol para ambos times, a equipe italiana conseguiu vencer os encarnados nas penalidades máximas após conseguir um empate no final do segundo tempo.

Pode-se dizer que Juventus e Benfica fizeram uma partida com cara de pré-temporada, optando por substituições e procurando voltar ao ritmo após o longo descanso na Copa do Mundo. Porém, as jovens promessas da Juventus, trouxeram novamente alegria para o técnico Massimiliano Allegri nessa pré-temporada pelos EUA.

O primeiro tempo entre as duas equipes, foi tranquilo e com uma boa apresentação da equipe portuguesa. Contudo, o lance que marcou os 45 minutos iniciais, foi a substituição forçada do atacante argentino, Facundo Ferreyra. O jogador do Benfica acabou se chocando com seu companheiro de equipe Jardel, e teve que deixar o gramado com um colar cervical aos 41 minutos, sendo substituído pelo atacante chileno Castillo.

Já na segunda etapa, a Juventus conseguiu impor mais o seu estilo de jogo, trazendo dificuldades para a equipe portuguesa. Aos 65 minutos da segunda etapa, os encarnados abriram o placar após um bela cobrança de falta do lateral-direito Grimaldo, sem chances de defesa para o goleiro da Juventus, Mattia Perin.

Porém. faltando cinco minutos os bianconeri empataram a partida. Após grande jogada individual, o jovem Luca Clemenza driblou Semedo e Yuri Ribeiro e, de pé esquerdo, finalizou no lado direito do goleiro alemão Vlachodimos.

Já nas penalidades máximas, Jonas que entrou no segundo tempo, acabou acertando a trave direita e João Felix bateu fraco e no centro do gol, facilitando a defesa do arqueiro da Juventus. Já Fagioli, Emre Can, Beltrame e Alex Sandro converteram suas cobranças e decretaram a vitória para os italianos .

O próximo desafiou da Juventus será contra a MLS All-Star no jogo das estrelas, que ocorrerá na próxima quarta-feira (01) ás 20h30 no estádio Mercedes-Benz em Atlanta. Já o Benfica, encerrou seu ciclo em solo americano e enfrentará o Lyon no estádio Algarve em Portugal, também na próxima quarta-feira (01) ás 17h05, antes de enfrentar o Fenerbahçe pelas eliminatórias da Champions League.