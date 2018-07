Rayo Vallecano anuncia contratação do lateral-direito Luis Advíncula, da Seleção do Peru

O Rayo Vallecano anunciou mais um reforço para a temporada 2018-19. O lateral-direito da seleção do peruana, Luis Advíncula, chega por empréstimo de um ano do Tigres-MEX, com opção de compra após o término do vínculo.

Advíncula se junta ao clube de Vallecas, após disputar uma boa Copa do Mundo com a camisa do Peru. O atleta de 28 anos já teve passagem por alguns clubes do futebol europeu, como o Hoffenheim da Alemanha, e o Vitória Setúbal, de Portugal.

Além do lateral-direito, o clube, que disputará a elite do futebol espanhol este ano, também anunciou a contratação do lateral-esquerdo Tito, que atuava pelo Leganés.

O jogador de 33 anos retorna ao Rayo, após defender as cores do clube entre 2009 e 2016.