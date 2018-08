Meia Harit, do Schalke 04, é condenado a quatro meses de prisão por acidente de carro

Google Plus

O jogador marroquino do Schalke 04, Amine Harit, foi condenado nesta quarta-feira (21) a cumprir uma pena de quatro meses de prisão por ter provocado um acidente mortal em Marraquexe.

O incidente ocorreu quando Harit passava férias na cidade de seus compatriotas, após a disputa da Copa do Mundo. De acordo com a polícia local, o jogador dirigia uma Mercedes de documentação francesa e perdeu o controle do veículo, atropelando um pedestre. A vítima, um homem de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer horas depois.

Apesar de ter sido sentenciado em liberdade, ele teve seu passaporte apreendido. O jovem de 21 anos teve o mandato de prisão suspenso, mas terá de pagar uma multa de 8.600 dirhams (moeda marroquina), que é o equivalente à 780 euros.

Francês de nascença, o marroquino começou sua carreira nas categorias de base do Nantes em 2012, tornando-se profissional em 2016, pelo mesmo clube e depois sendo comprado pelo Schalke. No mundial da Rússia, o meia disputou somente um jogo, quando Marrocos perdeu para o Irã pelo placar de 1x0.