Ex-West Ham, Cheikhou Kouyate é anunciado como novo reforço do Crystal Palace

Na janela europeia, os clubes da Inglaterra são os que mais se movimentam para formar uma equipe competitiva para este tão disputado Campeonato inglês. Independente do tamanho financeiro do time, os clubes tentam adquirir jogadores de qualidade para conquistar alguma vaga em uma competição mais vistosa do velho continente, como Europa league e Uefa Champions league.

Exemplo disso, é o Crystal Palace que, na última quarta-feira (1), anúnciou a contratação do meia Cheikhou Kouyate, de 28 anos. O senegalês estava na sua quarta temporada pelo West ham e agora vai fazer parte do elenco do técnico Roy Hodgson para a temporada 2018/2019 da Premier league.

Volante de origem, o jogador já atuou até como zagueiro, por conta de sua altura (1,89cm) mas já deixou claro em boas aparições, que seu lugar preferido no campo, é perto do círculo central.

Kouyate começou a carreira no FC Brussels, passando por Kortrijk e Anderlecht, todos da Bélgica. Depois, seguiu para a terra do Big Bang para jogar no West ham, para agora atuar pelos eagles que tem estréia na competição marcada para o dia 11 de Agosto, contra o Fulham, fora de casa.