Atacante Gabriel Jesus renova com Manchester City até 2023

Após a Copa do mundo, o atacante brasileiro Gabriel Jesus sofreu com algumas críticas sobre sua falta de faro de gol, após não ter balançado as redes em nenhum jogo da competição. Porém, apesar das duras, e até injustas em alguns casos, o clube do jogador deixou claro de que confia no futebol do menino de apenas 21 anos. Tamanha confiança no jovem atleta, que o Manchester City anunciou na manhã desta sexta-feira (3), a renovação do seu contrato por mais dois anos, totalizando cinco, ou seja, com prazo final para 2023.

O camisa nove da seleção, veio do Palmeiras em 2017, após uma campanha irretocável no Campeonato brasileiro, marcando 28 gols em 83 jogos. A concorrência pelo garoto foi grande mas uma ligação do comandante Pep Guardiola, mexeu com o emocional de Jesus que aceitou a proposta dos Citizens e desde então reveza a titularidade com o maior artilheiro da história do clube, Sérgio "Kun" Aguero. No Sky blue, o brasileiro anotou 24 gols em 53 jogos. O jogador falou sobre a decisão de vir para o Manchester City que, segundo ele, foi a melhor escolha da sua vida.

"Eu gostaria de agradecer aos fãs, pela maneira como me receberam e por quão bem eles me têm tratado. Posso dizer que vir para o Manchester City, foi a melhor decisão que tomei na minha vida, porque enquanto estou aqui, estou melhorando como profissional e como pessoa. Também quero agradecer ao clube, por ser tão organizado e focado desde que cheguei. O Pep teve um papel importante na minha contratação, mas o clube também. O City é um clube enorme e está ficando cada vez maior, eu só quero agradecer por tudo. Espero que possa continuar trazendo felicidade aos fãs", afirmou Gabriel.

Na época em que foi negociado com o Manchester City, Guardiola disse em uma de suas entrevistas, que estava comprando gols. Mal sabia ele que um gol de Gabriel, resultaria em outra marca importante para a história da Premier League. Foi no último jogo do Campeonato inglês, da temporada passada, que o atacante marcou o gol da vitória sobre o Southampton, no último minuto de jogo, deixando o time do Etihad Stadium com 100 pontos no torneio. Marca jamais alcançada em 130 anos de campeonato. Tal feito foi enaltecido pelos críticos de futebol, que se disseram surpresos com o rendimento do time, considerado novo por conta da faixa etária, do comandante espanhol. Sobre o rendimento pessoal e do elenco jovem, o atacante brasileiro disse que o treinador o ajudou a crescer e que esse plantel ainda renderá frutos positivos para os citizens.

“Pep está levando meu jogo para o próximo nível, o que me entusiasma, e a última temporada mostrou o quão bom é esse grupo de jogadores. Temos muito mais que podemos alcançar juntos e estou muito feliz de fazer parte disso. Este é o melhor lugar para eu melhorar como jogador e alcançar minhas ambições profissionais" , finalizou o atacante.

Com um título da Premier league e outro da Carabao Cup durante a temporada passada, o atacante de 21 anos ja é tratado como um tipo de amuleto para consquistar títulos, o que agrada a direção do clube. Segundo o diretor de futebol Txiki Begiristain, é quase que um privilégio ter um dos melhores jovens atacantes do mundo no seu clube. O dirigente também disse que está confiante de que Pep irá fazer Gabriel Jesus crescer ainda mais.

“Gabriel é, sem dúvida, um dos melhores atacantes jovens do futebol mundial, então ter ele comprometido o seu futuro para nós é um grande impulso. Há muita variedade no jogo dele. Eu sei o quanto Pep gosta de trabalhar com ele e estou realmente ansioso para ver o seu desenvolvimento nos próximos anos”, explicou Txiki.

O Manchester City estreia no Campeonato Inglês fora de casa, contra o Arsenal, no próximo domingo (12), às 12h, no Emirates Stadium.