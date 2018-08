Joe Hart deixa Manchester City após 12 anos e assina com Burnley por duas temporadas

Um ciclo se encerra na carreira do goleiro Joe Hart. Após 12 temporadas defendendo as cores do Manchester City, o arqueiro inglês foi anunciado como o novo reforço do Burnley.

Hart reforçará os “Clarets” por duas temporadas, num contrato de 3,5 milhões de euros, após passagens por empréstimo no Torino da Itália, e no West Ham, que também disputa a Premier League.

O atleta de 31 anos, perdeu espaço no elenco do City, após a chegada do técnico Pep Guardiola, que deixou claro sua preferência por um goleiro que tivesse habilidade com a bola nos pés, aspecto que não favoreceu Joe.

Pelos “Citzens”, Hart fez quase 350 jogos, conquistando dois títulos da Premier League e uma FA Cup. Com a camisa da Inglaterra, o goleiro atuou 75 vezes, mas perdeu espaço no elenco de Gareth Southgate, e acabou ficando de fora da Copa do Mundo de 2018.

O Burnley, novo clube de Joe Hart, joga nesta quinta-feira (9), às 15h, contra o İstanbul Başakşehir, na Turquia, pela UEFA Europa League. Na Premier League, o time estreia neste domingo (12), às 9h30, fora de casa, contra o Southampton.